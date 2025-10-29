Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ

Οι τυχεροί αριθμοί

Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
29 Οκτ. 2025 22:45
Pelop News

Η κλήρωση του ΛΟΤΤΟ αριθμός 2670, σήμερα Τετάρτη 29 Οκτωβρίου. Όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 12, 27, 28, 35,41, 42.

Οι παίκτες του ΛΟΤΤΟ διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια, καθώς αυτό είναι το έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Εκτός από τους νικητές της πρώτης κατηγορίας που προβλέπουν σωστά 6 αριθμούς, σταθερές μηνιαίες καταβολές θα λαμβάνουν και οι νικητές της δεύτερης, με 5 επιτυχημένες προβλέψεις. Συγκεκριμένα, θα κερδίζουν 1.000 ευρώ το μήνα για ένα χρόνο.

Οι παίκτες μπορούν να καταθέτουν τα δελτία τους στα καταστήματα ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα ή διαδικτυακά μέσω του opaponline.gr έως και μισή ώρα πριν.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:57 Στη Βρετανία 22χρονος σκότωσε 45χρονο σε τριπλή επίθεση με μαχαίρι ΒΙΝΤΕΟ
22:51 Πούτιν: Παίζει και πάλι το «χαρτί» με τα Πυρηνικά, «Bourevestnik» και «Poseidon» αλλάζουν τις ισορροπίες
22:45 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:35 Ολλανδία: Πρώτο το κεντρώο φιλελεύθερο κόμμα D66, σύμφωνα με τα exit polls-Δεύτερος ο Βίλντερς
22:26 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
22:15 Τεράστια περιβαλλοντική ρύπανση, θάβουν τόνους από ζωικά απόβλητα κοντά στον Λούρο ποταμό!
22:05 Πότε, που και γιατί κλείνει η Ιόνια Οδός
21:58 Ο Δήμος Πατρέων στηρίζει τους υγειονομικούς στις απεργιακές κινητοποιήσεις 6 και 7 Νοεμβρίου
21:49 Ο μικρός τσολιάς Γαβριήλ συγκλόνισε, μάχη με τον καρκίνο, παρέλαση στους διαδρόμους του Ιπποκρατείου
21:43 Δήμος Πατρέων: Με τα παιδιά μας, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς για όσα δικαιούνται για ολόπλευρη μόρφωση και δημόσια και δωρεάν παιδεία
21:34 Κωνσταντοπούλου μαινόμενη στη Βουλή: Ήρθη η ασυλία της, τα έβαλε με Κανέλλη και Γεροβασίλη, ΒΙΝΤΕΟ
21:25 Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: «Ό,τι πιο κακό και τοξικό έχει περάσει από τη Βουλή»
21:12 Συνελήφθησαν έξι ανήλικοι μαθητές και οι γονείς τους για άγρια επίθεση σε 13χρονο!
21:01 Το νέο υπουργείο Εθνικής Άμυνας-Μητσοτάκης: Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων
20:46 Πάτρα: Σκηνές άγριας Δύσης, έβγαλε πιστόλι σε νυχτερινό μαγαζί και σημάδευε αναίσθητο 24χρονο!
20:25 Ναύπλιο: 9 χρόνια κάθειρξης στους δύο δράστες για θανάσιμο ξυλοδαρμό
20:17 Τρία χρόνια φυλακή σε 29χρονο που έκλεψε Δημοτικό Σχολείο στη Μαγνησία
20:08 Πάτρα: Ο 17χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, απολογείται την Παρασκευή
19:58 Ο Μήτογλου για τρία ακόμη χρόνια παραμένει στον Παναθηναϊκό
19:46 «Όλοι οι παππούδες παίρνουν ρούχα στα εγγόνια τους. Εγώ τι παίρνω; Ένα κεράκι και πάω και κάθομαι στο μνήμα» ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ