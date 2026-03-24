Η Mel Schilling έφυγε από τη ζωή στα 54 της, μετά τη μάχη με τον καρκίνο

Η Mel Schilling, γνωστή από τη συμμετοχή της ως ειδικός σχέσεων στο Married at First Sight στην Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, πέθανε σε ηλικία 54 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε ο σύζυγός της Gareth Brisbane, με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα.

Η Schilling είχε διαγνωστεί με καρκίνο του παχέος εντέρου τον Δεκέμβριο του 2023. Αρχικά υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση όγκου και για ένα διάστημα θεωρήθηκε ότι η κατάσταση της υγείας της είχε σταθεροποιηθεί. Στη συνέχεια, όμως, η νόσος επανήλθε, με μεταστάσεις πρώτα στους πνεύμονες και αργότερα στον εγκέφαλο.

Λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό της, και συγκεκριμένα στις 12 Μαρτίου, είχε μοιραστεί δημόσια τη δύσκολη πορεία της υγείας της, γράφοντας πως «το φως μου αρχίζει να σβήνει – και μάλιστα γρήγορα», προαναγγέλλοντας ουσιαστικά τη δραματική εξέλιξη.

Ο σύζυγός της γνωστοποίησε ότι η Mel Schilling έφυγε ήρεμα, περιτριγυρισμένη από αγάπη, ενώ αποκάλυψε και μια βαθιά προσωπική στιγμή από τις τελευταίες της ώρες. Όπως ανέφερε, λίγο πριν πεθάνει, όταν πίστεψε ότι ο καρκίνος δεν της επέτρεπε πλέον να μιλήσει, εκείνη τον κάλεσε κοντά της και του ψιθύρισε ένα τελευταίο μήνυμα για τον ίδιο και την κόρη τους, τη Maddie, το οποίο, όπως είπε, θα τον συνοδεύει για όλη του τη ζωή.

Για το τηλεοπτικό κοινό, η Mel Schilling υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες του Married at First Sight, όμως για την οικογένειά της ήταν πάνω απ’ όλα σύζυγος και μητέρα. Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, ο Gareth Brisbane τη χαρακτήρισε μια απίστευτη μαμά, πρότυπο και σύντροφο ζωής, αποτυπώνοντας το προσωπικό βάρος της απώλειας πίσω από τη δημόσια εικόνα της.

