Σπάνια εμφάνιση της Μελάνια Τραμπ στο πλευρό του συζύγου της ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Σε μια σπάνια εμφάνιση κατά την τρέχουσα προεκλογική περίοδο για τις εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ προχώρησε η Μελάνια Τραμπ στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών.

Όπως σημειώνει το Associated Press η εμφάνισή της βοήθησε τους Ρεπουμπλικανούς να τονίσουν το ζήτημα της ενότητας, ρητορική στην οποία έχει επικεντρωθεί το κόμμα μετά την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσιλβάνια.

Η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, φρόντισε να κάνει ξεχωριστή είσοδο από την υπόλοιπη οικογένεια που ήταν δίπλα στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ όταν εκείνος υπέγραφε τα έγγραφα για την τυπική αποδοχή της υποψηφιότητάς του στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Η Μελάνια Τραμπ μπήκε στον χώρο του συνεδρίιου απαστράπτουσα, χαμογελαστή και χαιρετώντας τα πλήθη που την αποθέωσαν μέχρι να πάρει τη θέση της δίπλα στον υποψήφιο αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς υπό τους ήχους της ενάτης συμφωνίας του Μπετόβεν.

