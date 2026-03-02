Η Μέση Ανατολή αναστατώνει τις αγορές: «Ράλι» σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο λόγω Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την έντονη ανοδική τους πορεία τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, εν μέσω κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή και ουσιαστικού κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν και τα ιρανικά αντίποινα.

Στις 10:00 (ώρα Ελλάδας), το μπρεντ κατέγραφε άνοδο 9,9% και διαμορφωνόταν στα 80 δολάρια το βαρέλι, έχοντας προηγουμένως αγγίξει άλμα έως 13%. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο 2025. Το αμερικανικό αργό (WTI) ενισχυόταν κατά 8,8% στα 73 δολάρια το βαρέλι.

Η αιτία της εκτίναξης εντοπίζεται στο πρακτικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχεται το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου (περίπου 14 εκατ. βαρέλια/ημέρα το 2025). Πλοιοκτήτες έχουν σταματήσει τα δεξαμενόπλοια έξω από το πέρασμα, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνονται χωρίς να διέρχονται, όπως ανέφερε αναλυτής της Kpler.

Η αβεβαιότητα εντάθηκε μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ από τους βομβαρδισμούς, με το ερώτημα της διαδοχής στην ηγεσία της Τεχεράνης να παραμένει ανοιχτό. Ο Σύμβουλος Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, διέψευσε ρητά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συζητήσεις με τις ΗΠΑ, προκαλώντας νέο κύμα ανοδικών πιέσεων στις τιμές.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την επίτευξη όλων των στόχων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων. Η αρχική δήλωση είχε περιορίσει την άνοδο από το +13% στο μισό περίπου στις 07:00, ωστόσο η διάψευση Λαριτζανί ανέτρεψε το κλίμα.

Ράλι στο φυσικό αέριο

Στην αγορά ενέργειας, οι τιμές του φυσικού αερίου εκτινάχθηκαν άμεσα, καθώς οι πολεμικές ενέργειες απειλούν τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τον Περσικό Κόλπο, ιδιαίτερα από το Κατάρ – έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς παγκοσμίως.

Τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου TTF (Title Transfer Facility) κατέγραψαν άνοδο έως 22% ενδοσυνεδριακά και διαμορφώθηκαν με κέρδη +20% στα 38,885 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Παρά την εκτίναξη, οι τιμές παραμένουν χαμηλότερες από τα υψηλά του Ιανουαρίου 2026, όταν είχαν εκτοξευθεί λόγω ισχυρού κύματος ψύχους.

Η αγορά παρακολουθεί στενά τα Στενά του Ορμούζ και τις εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο, καθώς οποιαδήποτε διαταραχή θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά τη διαθεσιμότητα LNG προς την Ευρώπη, εντείνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις.

