Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. διοργανώνει εκδήλωση στην Μεγαλόπολη με τίτλο: «ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: Νέες προοπτικές για τις περιοχές απολιγνιτοποίησης»

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. διοργανώνει εκδήλωση στην Μεγαλόπολη με τίτλο: «ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: Νέες προοπτικές για τις περιοχές απολιγνιτοποίησης»
05 Μαρ. 2026 20:00
Pelop News

Η Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε.) διοργανώνει εκδήλωση στην Μεγαλόπολη, στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο (Περιοχές υπό Μετάβαση)», με κωδικό MIS TAA 5184975, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχείου Μεγαλόπολης, την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026 και ώρα προσέλευσης 13:30.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η παρουσίαση των στρατηγικών κατευθύνσεων για την αναζωογόνηση της περιοχής, με έμφαση στην ανάδειξη των επενδυτικών ευκαιριών για τη διαμόρφωση του νέου παραγωγικού μοντέλου και την ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής των πολιτών ώστε να συμβάλουν στη δημιουργία ενός σύγχρονου, βιώσιμου και ανταγωνιστικού πλαισίου ανάπτυξης.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος οργανωμένης αξιοποίησης δημόσιων εκτάσεων στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης με στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων για τον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου των περιοχών μετάβασης και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση βιώσιμων επενδύσεων που θα συμβάλουν στη διαμόρφωση δυναμικών οικοσυστημάτων ανάπτυξης και καινοτομίας.

Μέσα από την εκδήλωση, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες εκτάσεις, τα εργαλεία στήριξης και τις αναπτυξιακές προοπτικές, ενώ παράλληλα θα καταγραφούν οι προβληματισμοί και οι προτάσεις τους. Με αυτόν τον τρόπο, η εκδήλωση θα λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στην τοπική κοινωνία, τους φορείς και τους επενδυτές, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη συμμετοχικότητα στη Δίκαιη Μετάβαση.

Θεματικές Ενότητες Εκδήλωσης:

  1. Η Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση στην Ελλάδα

Ο ρόλος της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο.

Στρατηγική και προοπτικές.

  1. Αποκατάσταση Εδαφών & Χωροταξικός Σχεδιασμός

Αποκατάσταση λιγνιτικών πεδίων, νέες χρήσεις γης, περιβαλλοντική αναβάθμιση.

Παρουσίαση του έργου του ΤΑΑ 16871 «Δράσεις Αναζωογόνησης στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο».

Παρουσίαση της γεωχωρικής πλατφόρμας πληροφορίας (GIS)

  1. Επενδυτικές Ευκαιρίες & Διαθέσιμες Εκτάσεις

Διαδικασία Market Sounding: Παρουσίαση βασικών συμπερασμάτων από την καταγραφή επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Ενημέρωση για τις Ενεργές Προσκλήσεις μακροχρόνιας μίσθωσης εκτάσεων στη Μεγαλόπολη. Παρουσίαση της διαδικασίας.

  1. Εργαλεία στήριξης και χρηματοδοτικά προγράμματα

Παρουσίαση χρηματοδοτικών εργαλείων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Ο τόπος μας, το μέλλον μας!

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:08 Θεσσαλονίκη: Σε κατ’ οίκον περιορισμό 22χρονος για υλικό παιδικής πορνογραφίας
20:00 Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. διοργανώνει εκδήλωση στην Μεγαλόπολη με τίτλο: «ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: Νέες προοπτικές για τις περιοχές απολιγνιτοποίησης»
19:52 Ο Τραμπ θέλει προσωπική εμπλοκή στην επιλογή ηγέτη στο Ιράν – «Ασήμαντος ο γιος του Χαμενεΐ»
19:49 Επέστρεψαν στην Ελλάδα οι συγγενείς των αθλητών της Κ18 του Άρης Θεσσαλονίκης – Προσγειώθηκε C-130 στην Ελευσίνα
19:44 Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να έχει συνείδηση; Η συζήτηση που διχάζει επιστήμονες και εταιρείες AI
19:36 Ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ για τον περιορισμό των εξουσιών του Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν
19:35 Θετικά στοιχεία η ΝΕΠ στην ήττα από Αλιμο – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο
19:28 Ακυρώσεις πτήσεων της Aegean Airlines προς Μέση Ανατολή λόγω της εμπόλεμης κατάστασης
19:20 Οικονομικά Αποτελέσματα 2025 CrediaBank
19:12 Χανιά: Η εγκληματική ομάδα σχεδίαζε επιθέσεις ακόμη και σε αστυνομικούς – Εντολές από κρατούμενο στον Κορυδαλλό
19:04 Το καθεστώς του Ιράν έχει πια ηττηθεί
18:56 Υγεία των οστών: Πέντε συνήθειες που βοηθούν στη διατήρηση της οστικής πυκνότητας
18:48 Παναθηναϊκός: Θα προπονηθεί στο ΣΕΦ το πρωί της Παρασκευής
18:40 Σάλος στην Κρήτη: Φυλάκιση γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή για ενδοοικογενειακή βία
18:32 Μακροζωία: Τα τρία τρόφιμα που καταναλώνουν καθημερινά άνθρωποι που φτάνουν τα 100 χρόνια
18:24 Σημάδια κόπωσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Τράπεζες και διυλιστήρια «σέρνουν» την άνοδο
18:23 Ρεσιτάλ Πετρούνια: Προκρίθηκε ως πρώτος και καλύτερος στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου
18:16 Απορρίφθηκε η αίτηση αναίρεσης του Παπαγιάννη για την καταδικαστική απόφαση σε βάρος του σύμφωνα με τον δικηγόρο της Παυλίδου
18:14 Σχεδόν 20.000 ναυτικοί και 15.000 επιβάτες κρουαζιερόπλοιων έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο
18:08 Ευλογιά αιγοπροβάτων: 2.113 κρούσματα και 481.359 θανατώσεις ζώων μέχρι τον Φεβρουάριο 2026
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ