Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. διοργανώνει εκδήλωση στην Μεγαλόπολη με τίτλο: «ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: Νέες προοπτικές για τις περιοχές απολιγνιτοποίησης»

Η Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε.) διοργανώνει εκδήλωση στην Μεγαλόπολη, στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις αναζωογόνησης των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο (Περιοχές υπό Μετάβαση)», με κωδικό MIS TAA 5184975, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχείου Μεγαλόπολης, την Τρίτη 10 Μαρτίου 2026 και ώρα προσέλευσης 13:30.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η παρουσίαση των στρατηγικών κατευθύνσεων για την αναζωογόνηση της περιοχής, με έμφαση στην ανάδειξη των επενδυτικών ευκαιριών για τη διαμόρφωση του νέου παραγωγικού μοντέλου και την ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής των πολιτών ώστε να συμβάλουν στη δημιουργία ενός σύγχρονου, βιώσιμου και ανταγωνιστικού πλαισίου ανάπτυξης.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος οργανωμένης αξιοποίησης δημόσιων εκτάσεων στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης με στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων για τον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου των περιοχών μετάβασης και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση βιώσιμων επενδύσεων που θα συμβάλουν στη διαμόρφωση δυναμικών οικοσυστημάτων ανάπτυξης και καινοτομίας.

Μέσα από την εκδήλωση, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες εκτάσεις, τα εργαλεία στήριξης και τις αναπτυξιακές προοπτικές, ενώ παράλληλα θα καταγραφούν οι προβληματισμοί και οι προτάσεις τους. Με αυτόν τον τρόπο, η εκδήλωση θα λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στην τοπική κοινωνία, τους φορείς και τους επενδυτές, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη συμμετοχικότητα στη Δίκαιη Μετάβαση.

Θεματικές Ενότητες Εκδήλωσης:

Η Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση στην Ελλάδα

Ο ρόλος της ΜΕΤΑΒΑΣΗ Μ.Α.Ε. στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο.

Στρατηγική και προοπτικές.

Αποκατάσταση Εδαφών & Χωροταξικός Σχεδιασμός

Αποκατάσταση λιγνιτικών πεδίων, νέες χρήσεις γης, περιβαλλοντική αναβάθμιση.

Παρουσίαση του έργου του ΤΑΑ 16871 «Δράσεις Αναζωογόνησης στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο».

Παρουσίαση της γεωχωρικής πλατφόρμας πληροφορίας (GIS)

Επενδυτικές Ευκαιρίες & Διαθέσιμες Εκτάσεις

Διαδικασία Market Sounding: Παρουσίαση βασικών συμπερασμάτων από την καταγραφή επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Ενημέρωση για τις Ενεργές Προσκλήσεις μακροχρόνιας μίσθωσης εκτάσεων στη Μεγαλόπολη. Παρουσίαση της διαδικασίας.

Εργαλεία στήριξης και χρηματοδοτικά προγράμματα

Παρουσίαση χρηματοδοτικών εργαλείων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Ο τόπος μας, το μέλλον μας!

