Η μικτή ομάδα πόλο Προ Μίνι της ΝΕΠ νίκησε και τη Ροή

Η μικτή ομάδα πόλο Προ Μίνι της ΝΕΠ ολοκλήρωσε με νίκη επί της Ροής με 7-5 τις εξαιρετικές της εμφανίσεις σε αυτήν τη φάση του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος. Τα 8λεπτα: 1-4, 2-1, 0-2, 1-0. Τα γκολ της ΝΕΠ: Τσίγκας 2, Κανά 1, Γιαουπάι 3, Ευαγγελάτος 1.

Η γ΄ φάση του Κυπέλλου Ανάπτυξης της ΚΟΕ θα διεξαχθεί το διάστημα 8-10/5.

