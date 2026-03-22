Η μικτή ομάδα πόλο Προ Μίνι της ΝΕΠ νίκησε και τη Ροή

Η μικτή ομάδα πόλο Προ Μίνι της ΝΕΠ με προπονητή τον Θανάση Κοντάκο και συνεργάτη του τον Παναγιώτη Ορφανό, απέδειξε ότι το μέλλον της ανήκει.

Αναμνηστική φωτογραφία της ΝΕΠ μετά το πέρας των αγώνων
22 Μαρ. 2026 16:19
Pelop News

Η μικτή ομάδα πόλο Προ Μίνι της ΝΕΠ ολοκλήρωσε με νίκη επί της Ροής με 7-5 τις εξαιρετικές της εμφανίσεις σε αυτήν τη φάση του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος. Τα 8λεπτα: 1-4, 2-1, 0-2, 1-0. Τα γκολ της ΝΕΠ: Τσίγκας 2, Κανά 1, Γιαουπάι 3, Ευαγγελάτος 1.
Η γ΄ φάση του Κυπέλλου Ανάπτυξης της ΚΟΕ θα διεξαχθεί το διάστημα 8-10/5.

Η μικτή ομάδα πόλο Προ Μίνι της ΝΕΠ νίκησε και τη Ροή Η μικτή ομάδα πόλο Προ Μίνι της ΝΕΠ νίκησε και τη ΡοήΗ μικτή ομάδα πόλο Προ Μίνι της ΝΕΠ νίκησε και τη Ροή

