Η MPDO ανάμεσα στους κορυφαίους του κλάδου: 2 GOLD & 1 SILVER στα Finance & Accounting Awards 2026

Βραβεύσεις για Υπηρεσίες Εξασφάλισης Χρηματοδότησης και για το εργαλείο MPDO “AI Transformation for SMEs”

Αναγνώριση αριστείας σε funding strategy και τεχνολογικό μετασχηματισμό ΜμΕ

23 Μαρ. 2026 15:27
Pelop News

Η MPDO Consulting S.A. απέσπασε τρεις σημαντικές διακρίσεις στα Finance & Accounting Awards 2026 (powered by EPSILONNET), επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως στρατηγικού συνεργάτη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σε δύο κρίσιμους πυλώνες: εξασφάλιση χρηματοδότησης και ψηφιακός μετασχηματισμός με Business Intelligence, ανάλυση δεδομένων και Τεχνητή Νοημοσύνη.

Στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου στο Sofitel Athens Airport, η MPDO διακρίθηκε με:

  • GOLD | 1.1.5 Υπηρεσίες Εξασφάλισης Χρηματοδότησης“MPDO – Υπηρεσίες Εξασφάλισης Χρηματοδότησης”

  • GOLD | 2.1.11 Business Intelligence, Data Analysis & A.I.“MPDO – AI Transformation for SMEs”

  • SILVER | 2.1.5 Εξασφάλισης Χρηματοδότησης“MPDO: Εξασφάλιση Τραπεζικής Χρηματοδότησης Φοιτητικών Εστιών Πάτρας”

Οι φετινές διακρίσεις αναδεικνύουν την ικανότητα της MPDO να μετατρέπει ένα επιχειρηματικό πλάνο σε χρηματοδοτήσιμο και τραπεζικά βιώσιμο έργο, καθώς και να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στην υλοποίηση: από την οργάνωση, τους προμηθευτές και τις πιστοποιήσεις έως την τεχνολογία, τα δεδομένα και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, με μετρήσιμο αντίκτυπο.

«Οι φετινές διακρίσεις της MPDO επιβεβαιώνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο: ότι οι επιχειρήσεις χρειάζονται σήμερα δύο πράγματα ταυτόχρονα, πρόσβαση σε κεφάλαιο και ικανότητα να μετατρέψουν τον εκσυγχρονισμό σε αποτέλεσμα. Στην MPDO δουλεύουμε με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, από τη στρατηγική χρηματοδότησης και την άντληση κεφαλαίων έως τον ψηφιακό/AI μετασχηματισμό, αξιοποιώντας ένα έμπειρο δίκτυο συνεργατών», δήλωσε ο Βασίλης Τουντόπουλος, Managing Partner της MPDO.

 Αυτή τη στιγμή που ανοίγουν νέες χρηματοδοτικές ευκαιρίες (ΕΣΠΑ/Περιφερειακά προγράμματα, εργαλεία ρευστότητας και δανεισμού, καθώς και ευρωπαϊκά προγράμματα), η MPDO ενισχύει την αγορά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που συνδέει τη χρηματοδότηση με τη βιωσιμότητα, την υλοποίηση με τη ψηφιακή αναβάθμιση και την ανταγωνιστικότητα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:37 Ιράν: Ο Πρόεδρος διέψευσε τον Τραμπ και μίλησε για fake news
18:30 Η Παναχαϊκή «καθαρή» νίκη με Ερυθρό Αστέρα και κατέκτησαν το πρωτάθλημα!
18:23 Πέθανε η σπουδαία ηθοποιός Κάρι Αν Φλέμινγκ
18:16 Αυτό είναι το νέο Δ.Σ. του ΟΠΑΘΑ
18:07 Πάτρα: Νεκρός από το δυστύχημα στα Ροΐτικα, υπέκυψε στα τραύματά του ο άτυχος άνδρας
18:00 Αιγιάλεια: Οριακή η πλειοψηφία της δημοτικής αρχής – «Ανοιχτό μέτωπο» με Φιλιππάτο και Χριστόπουλο, ήπιο με Σταυροπούλου
17:52 Πάτρα: Έρχεται η θεατρική παράταση «CHAKRAS»
17:45 Δυναμικό comeback για το Χρηματιστήριο της Αθήνας, έκλεισε σε θετικό έδαφος
17:36 Τραμπ: «Είμαστε κοντά σε συμφωνία με το Ιράν», ποιες χώρες έχουν αναλάβει ρόλο μεσολαβητή
17:30 Ταυτοποιήθηκε και το δεύτερο άτομο για την υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά
17:25 Ο ΝΟΠ θέλει το 2Χ2 για να ελπίζει στο πλεονέκτημα έδρας
17:19 Χαμόγελα και καλό κλίμα στο γεύμα του Δήμου Καλαβρύτων
17:12 Μαυροντυμένη η γιαγιά της οικογένειας Πλακιά με τη φωτογραφία των τριών αδικοχαμένων κοριτσιών, στη δίκη για τα Τέμπη, ΒΙΝΤΕΟ
17:10 Ο Απόλλωνας χαμογέλασε χωρίς να παίξει
17:04 Επεισόδια στα Τίρανα μετά από αντικυβερνητική διαδήλωση – Μολότοφ και δακρυγόνα στους δρόμους ΒΙΝΤΕΟ
16:56 Πάτρα-Δυτική Αχαΐα: Τι άφησαν πίσω οι πυρκαγιές του καλοκαιριού; Πανεπιστήμιο Πατρών και Δημόκριτος βάζουν στο μικροσκόπιο τις επιπτώσεις
16:48 Νετανιάχου για Ιράν: «Αυτοί είναι σε πτώση, εμείς σε άνοδο»
16:40 Μπαρτζώκας για Βαλένθια: Αν σου φύγει από τον έλεγχο, δύσκολα κερδίζεις
16:32 Αρτηριακή πίεση: Γιατί ανεβαίνει το πρωί και πότε πρέπει να ανησυχήσετε
16:24 Τροχαία Αττικής: Επτά συλλήψεις οδηγών και 218 παραβάσεις για αλκοόλ σε ελέγχους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
