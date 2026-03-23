Η MPDO ανάμεσα στους κορυφαίους του κλάδου: 2 GOLD & 1 SILVER στα Finance & Accounting Awards 2026

Η MPDO Consulting S.A. απέσπασε τρεις σημαντικές διακρίσεις στα Finance & Accounting Awards 2026 (powered by EPSILONNET), επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως στρατηγικού συνεργάτη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σε δύο κρίσιμους πυλώνες: εξασφάλιση χρηματοδότησης και ψηφιακός μετασχηματισμός με Business Intelligence, ανάλυση δεδομένων και Τεχνητή Νοημοσύνη.

Στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου στο Sofitel Athens Airport, η MPDO διακρίθηκε με:

GOLD | 1.1.5 Υπηρεσίες Εξασφάλισης Χρηματοδότησης – “MPDO – Υπηρεσίες Εξασφάλισης Χρηματοδότησης”

– “MPDO – Υπηρεσίες Εξασφάλισης Χρηματοδότησης” GOLD | 2.1.11 Business Intelligence, Data Analysis & A.I. – “MPDO – AI Transformation for SMEs”

– “MPDO – AI Transformation for SMEs” SILVER | 2.1.5 Εξασφάλισης Χρηματοδότησης – “MPDO: Εξασφάλιση Τραπεζικής Χρηματοδότησης Φοιτητικών Εστιών Πάτρας”

Οι φετινές διακρίσεις αναδεικνύουν την ικανότητα της MPDO να μετατρέπει ένα επιχειρηματικό πλάνο σε χρηματοδοτήσιμο και τραπεζικά βιώσιμο έργο, καθώς και να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στην υλοποίηση: από την οργάνωση, τους προμηθευτές και τις πιστοποιήσεις έως την τεχνολογία, τα δεδομένα και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, με μετρήσιμο αντίκτυπο.

«Οι φετινές διακρίσεις της MPDO επιβεβαιώνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο: ότι οι επιχειρήσεις χρειάζονται σήμερα δύο πράγματα ταυτόχρονα, πρόσβαση σε κεφάλαιο και ικανότητα να μετατρέψουν τον εκσυγχρονισμό σε αποτέλεσμα. Στην MPDO δουλεύουμε με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, από τη στρατηγική χρηματοδότησης και την άντληση κεφαλαίων έως τον ψηφιακό/AI μετασχηματισμό, αξιοποιώντας ένα έμπειρο δίκτυο συνεργατών», δήλωσε ο Βασίλης Τουντόπουλος, Managing Partner της MPDO.

Αυτή τη στιγμή που ανοίγουν νέες χρηματοδοτικές ευκαιρίες (ΕΣΠΑ/Περιφερειακά προγράμματα, εργαλεία ρευστότητας και δανεισμού, καθώς και ευρωπαϊκά προγράμματα), η MPDO ενισχύει την αγορά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που συνδέει τη χρηματοδότηση με τη βιωσιμότητα, την υλοποίηση με τη ψηφιακή αναβάθμιση και την ανταγωνιστικότητα.

