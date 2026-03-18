Η Μυρτώ Αλικάκη μιλά για τον έρωτα, τη μητρότητα και το βάρος της αναγνωρισιμότητας

Η Μυρτώ Αλικάκη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» το βράδυ της Τρίτης 17 Μαρτίου και μίλησε για τη μητρότητα, τον έρωτα και τη σχέση της με την αναγνωρισιμότητα. Η ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον έρωτα, λέγοντας πως συνδέεται συχνά με το εσωτερικό μας έλλειμμα, αλλά και με μια βαθύτερη ανάγκη για θεραπεία.

Όπως ανέφερε, θεωρεί πως ο έρωτας έχει μέχρι ενός σημείου και ένα στοιχείο καταστροφής, ακριβώς επειδή λειτουργεί ως θεραπευτική διαδικασία. Όπως είπε, έχει την αίσθηση ότι οι άνθρωποι ερωτεύονται με το σκοτεινό τους κομμάτι, δηλαδή με αυτό που τους λείπει ή με αυτό που αναζητούν για να το γιατρέψουν.

Η ίδια εξήγησε πως δεν μπορεί να ερωτευτεί κάποιον αν δεν υπάρχει αυτή η «μαύρη τρύπα» που, όπως είπε, δημιουργεί την έλξη. Παράλληλα, σημείωσε ότι αυτή η εσωτερική σύγκρουση μπορεί τελικά να οδηγήσει στο φως. «Δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος αλλάζει. Όμως πιστεύω ότι γιατρεύεται», είπε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αναφέρθηκε και στο βάρος της δημοσιότητας, τονίζοντας ότι η επωνυμία έχει ένα φορτίο που με τον καιρό συνηθίζεται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παύει να είναι παράξενο. Όπως ανέφερε, πάντα πίστευε ότι θα ήταν εφιαλτικό να είναι κανείς παγκοσμίως γνωστός και να μην μπορεί να κινηθεί πουθενά χωρίς να αναγνωρίζεται.

Η Μυρτώ Αλικάκη, που έχει αποκτήσει δύο γιους από τον γάμο της με τον Πέτρο Λαγούτη, μίλησε και για τη μητρότητα, την οποία χαρακτήρισε δύσκολη διαδικασία. Παρ’ όλα αυτά, διευκρίνισε ότι η ίδια δεν ένιωσε πίεση μέσα σε αυτόν τον ρόλο, σημειώνοντας ότι ανέκαθεν είχε μια σχέση με τις δυσκολίες και δεν την γοήτευαν ιδιαίτερα τα εύκολα.

Όπως εξήγησε, θεωρεί τη μητρότητα τη σπουδαιότερη εμπειρία, επειδή σε φέρνει μπροστά σε κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό σου. Για την ίδια, αυτή η μετατόπιση από το «εγώ» σε κάτι άλλο λειτούργησε λυτρωτικά και ανακουφιστικά, καθώς δεν της στοίχισε καθόλου το ότι δεν ήταν πια εκείνη το κέντρο του κόσμου.

Τόνισε επίσης ότι είναι πολύ πρακτικός άνθρωπος και πως η καθημερινότητα δεν τη δυσκολεύει, κάτι που, όπως είπε, τη βοήθησε και στον ρόλο της μητέρας. Κλείνοντας, ανέφερε με τον δικό της άμεσο τρόπο ότι αγαπά τα μικρόβια, αντιπαθεί τα αντισηπτικά και πιστεύει ότι τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν μέσα στον αληθινό κόσμο.

