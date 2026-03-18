Η Μυρτώ Αλικάκη μιλά για τον έρωτα, τη μητρότητα και το βάρος της αναγνωρισιμότητας

Η ηθοποιός μίλησε για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τον έρωτα, τη θεραπευτική του διάσταση, αλλά και τη δυσκολία της μητρότητας.

18 Μαρ. 2026 10:49
Pelop News

Η Μυρτώ Αλικάκη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» το βράδυ της Τρίτης 17 Μαρτίου και μίλησε για τη μητρότητα, τον έρωτα και τη σχέση της με την αναγνωρισιμότητα. Η ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον έρωτα, λέγοντας πως συνδέεται συχνά με το εσωτερικό μας έλλειμμα, αλλά και με μια βαθύτερη ανάγκη για θεραπεία.

Όπως ανέφερε, θεωρεί πως ο έρωτας έχει μέχρι ενός σημείου και ένα στοιχείο καταστροφής, ακριβώς επειδή λειτουργεί ως θεραπευτική διαδικασία. Όπως είπε, έχει την αίσθηση ότι οι άνθρωποι ερωτεύονται με το σκοτεινό τους κομμάτι, δηλαδή με αυτό που τους λείπει ή με αυτό που αναζητούν για να το γιατρέψουν.

 

Η ίδια εξήγησε πως δεν μπορεί να ερωτευτεί κάποιον αν δεν υπάρχει αυτή η «μαύρη τρύπα» που, όπως είπε, δημιουργεί την έλξη. Παράλληλα, σημείωσε ότι αυτή η εσωτερική σύγκρουση μπορεί τελικά να οδηγήσει στο φως. «Δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος αλλάζει. Όμως πιστεύω ότι γιατρεύεται», είπε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αναφέρθηκε και στο βάρος της δημοσιότητας, τονίζοντας ότι η επωνυμία έχει ένα φορτίο που με τον καιρό συνηθίζεται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παύει να είναι παράξενο. Όπως ανέφερε, πάντα πίστευε ότι θα ήταν εφιαλτικό να είναι κανείς παγκοσμίως γνωστός και να μην μπορεί να κινηθεί πουθενά χωρίς να αναγνωρίζεται.

 

Η Μυρτώ Αλικάκη, που έχει αποκτήσει δύο γιους από τον γάμο της με τον Πέτρο Λαγούτη, μίλησε και για τη μητρότητα, την οποία χαρακτήρισε δύσκολη διαδικασία. Παρ’ όλα αυτά, διευκρίνισε ότι η ίδια δεν ένιωσε πίεση μέσα σε αυτόν τον ρόλο, σημειώνοντας ότι ανέκαθεν είχε μια σχέση με τις δυσκολίες και δεν την γοήτευαν ιδιαίτερα τα εύκολα.

Όπως εξήγησε, θεωρεί τη μητρότητα τη σπουδαιότερη εμπειρία, επειδή σε φέρνει μπροστά σε κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό σου. Για την ίδια, αυτή η μετατόπιση από το «εγώ» σε κάτι άλλο λειτούργησε λυτρωτικά και ανακουφιστικά, καθώς δεν της στοίχισε καθόλου το ότι δεν ήταν πια εκείνη το κέντρο του κόσμου.

Τόνισε επίσης ότι είναι πολύ πρακτικός άνθρωπος και πως η καθημερινότητα δεν τη δυσκολεύει, κάτι που, όπως είπε, τη βοήθησε και στον ρόλο της μητέρας. Κλείνοντας, ανέφερε με τον δικό της άμεσο τρόπο ότι αγαπά τα μικρόβια, αντιπαθεί τα αντισηπτικά και πιστεύει ότι τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν μέσα στον αληθινό κόσμο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:40 Μητέρα της Έμμας: «Μετά από 3,5 χρόνια ακούσαμε επιτέλους τη λέξη “ένοχη”»
11:34 Νεκρός 53χρονος οδηγός, κατέληξε μόλις προσγειώθηκε το ελικόπτερο της αεροδιακομιδής στα Ιωάννινα, ΒΙΝΤΕΟ
11:33 Καμπούλ: Εκατοντάδες νεκροί και τραυματίες από πλήγμα σε κέντρο απεξάρτησης
11:33 Λέσβος: Έκτακτα μέτρα για τον αφθώδη πυρετό – Κλείνουν σφαγεία, σταματά το γάλα, αγωνία για το Πάσχα
11:30 Ασφυξία στον Περσικό Κόλπο: Αυξάνονται τα φορτωμένα τάνκερ, μειώνονται τα άδεια
11:25 Δήμος Καλαβρύτων: Οι εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης και την εθνική επέτειο
11:22 Μητσοτάκης: Κλείνει η συμφωνία με την Αυστραλία για αποφυγή διπλής φορολογίας – Τι είπε για ομογένεια, τουρισμό και επενδύσεις
11:20 Τα 5 βότανα που μπορούν να μειώσουν το φούσκωμα και να ανακουφίσουν το στομάχι
11:19 Διπλωματικό μέτωπο στον ΟΗΕ για το χτύπημα στην Τεχεράνη – Τι υποστηρίζουν ΗΠΑ και Ισραήλ
11:16 Μαρινάκης για καύσιμα και κρίση στη Μέση Ανατολή: Στο τραπέζι ο ΕΦΚ, αλλά όχι χωρίς δημοσιονομικό αντίβαρο
11:15 Στην Αριζόνα η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες – Οι εικόνες που μοιράστηκε από τη λίμνη Πάουελ
11:15 Έρευνα σε 25 χώρες καταγράφει άνοδο στη χρήση κεταμίνης και κοκαΐνης στην Ευρώπη
11:09 21 συλλήψεις για κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων – Πώς δρούσε η οργάνωση των 5 εκατ. ευρώ
11:07 Μετά τον Λαριτζανί, νέα αναφορά για πλήγμα κατά του υπουργού Πληροφοριών του Ιράν
11:04 Τέμπη: Κάλεσμα για μαζική παρουσία στη Λάρισα στην έναρξη της μεγάλης δίκης
11:00 Από τα συντρίμμια στην ελπίδα: Γιγαντιαίο άγαλμα του Χριστού στα σύνορα Συρίας-Λιβάνου
10:55 ΝΑΤΟ ή Ορμούζ; Το νέο ρήγμα Τραμπ με την Ευρώπη και η σύγκρουση με τον Μακρόν
10:52 Με ανοιχτά μέτωπα η σύνοδος των Βρυξελλών για την ενέργεια – Τι ζητά η Ελλάδα
10:50 Έρευνες της ΕΛΑΣ για σοβαρό περιστατικό με 24χρονη που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη σε είσοδο πολυκατοικίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ