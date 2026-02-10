Η Νάπολι Πατρών κόβει την πίτα της

Η Νάπολι Πατρών κόβει την πίτα της
10 Φεβ. 2026 11:53
Pelop News

Την ερχόμενη Δευτέρα 16 του μηνός θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση της κοπής πίτας της Νάπολης Πατρών, που θα είναι η πρώτη ως πρωταθλήτριας Ελλάδας στο beach soccer, στην αίθουσα «Αλέκα Σιούλη» του Παμπελοποννησιακού σταδίου.

Τα μέλη του συλλόγου έχουν ετοιμάσει μια όμορφη εκδήλωση με εκπλήξεις και βραβεύσεις ανθρώπων που έχουν προσφέρει στο άθλημα και γενικότερα.

