Η Νέα Αριστερά για την επίθεση στον Παναγιώτη Ρηγόπουλο

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς Αχαΐας αναφέρει:

Η χθεσινή επίθεση κατά του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου καταδικάζεται με απόλυτο τρόπο. Η βία εναντίον ενός ανθρώπου που επιτελεί το δημοσιογραφικό του έργο είναι μια απαράδεκτη πράξη που πλήττει ευθέως την ελευθερία του Τύπου και τη δημοκρατική λειτουργία της κοινωνίας.

Η υπόθεση απαιτεί άμεση και πλήρη διαλεύκανση από τις αρμόδιες αρχές. Τέτοιες πρακτικές δεν έχουν θέση σε μια κοινωνία που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία.

Η βία δεν μπορεί να αποτελεί μέσο πολιτικής ή κοινωνικής αντιπαράθεσης. Η διαφωνία και η κριτική είναι θεμελιώδη στοιχεία της δημοκρατίας· η επίθεση και ο εκφοβισμός, ποτέ.

Η υπεράσπιση της ελευθερίας του Τύπου και της έκφρασης αποτελεί καθήκον κάθε προοδευτικού και δημοκρατικού ανθρώπου. Η δημοσιογραφία δεν μπορεί και δεν πρέπει να εκφοβίζεται ή να περιορίζεται από κανέναν.

