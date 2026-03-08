Η νέα BMW iX3 την Παρασκευή σε αποκλειστική πρώτη παρουσίαση 

Με ιδιαίτερη χαρά, η BMW ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ μας προσκαλεί στην Παρουσίαση της νέας BMW iX3 την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 στις 20:00. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον πλήρως ανανεωμένο εκθεσιακό χώρο της BMW ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ, σχεδιασμένο σύμφωνα με τη σύγχρονη αισθητική και τα υψηλά πρότυπα της μάρκας BMW. Ένα περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών που αποτυπώνει τη δέσμευσή μας στην ποιότητα, την καινοτομία και την ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας.

“Ελάτε να ζήσουμε μαζί τη νέα εποχή της BMW!”, αναφέρει η εταιρεία.

Η νέα BMW iX3 σηματοδοτεί την έλευση της Neue Klasse, της νέας γενιάς μοντέλων BMW που χαρακτηρίζονται από ηλεκτροκίνηση, ψηφιοποίηση και βιωσιμότητα που συνδυάζονται αρμονικά για να δημιουργήσουν μια νέα εμπειρία μετακίνησης.

Η νέα BMW iX3 συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία, εντυπωσιακή αυτονομία έως και 805 χιλιόμετρα (σύμφωνα με τον κύκλο μέτρησης WLTP), υπερταχεία φόρτισης και το καινοτόμο BMW Panoramic iDrive.

Το εντυπωσιακό νέο αμιγώς ηλεκτρικό Sports Activity Vehicle (SAV) επαναπροσδιορίζει την οδηγική εμπειρία που ενσωματώνει απόλυτα τις αξίες της BMW: ακρίβεια, σχεδίαση, καινοτομία και γνήσια οδηγική απόλαυση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



