Η νέα BMW iX3 την Παρασκευή σε αποκλειστική πρώτη παρουσίαση 

Η νέα BMW iX3 την Παρασκευή σε αποκλειστική πρώτη παρουσίαση 
08 Μαρ. 2026 12:52
Pelop News

Με ιδιαίτερη χαρά, η BMW ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ μας προσκαλεί στην Παρουσίαση της νέας BMW iX3 την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026 στις 20:00. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον πλήρως ανανεωμένο εκθεσιακό χώρο της BMW ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ, σχεδιασμένο σύμφωνα με τη σύγχρονη αισθητική και τα υψηλά πρότυπα της μάρκας BMW. Ένα περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών που αποτυπώνει τη δέσμευσή μας στην ποιότητα, την καινοτομία και την ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας.

“Ελάτε να ζήσουμε μαζί τη νέα εποχή της BMW!”, αναφέρει η εταιρεία.

Η νέα BMW iX3 σηματοδοτεί την έλευση της Neue Klasse, της νέας γενιάς μοντέλων BMW που χαρακτηρίζονται από ηλεκτροκίνηση, ψηφιοποίηση και βιωσιμότητα που συνδυάζονται αρμονικά για να δημιουργήσουν μια νέα εμπειρία μετακίνησης.

Η νέα BMW iX3 συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία, εντυπωσιακή αυτονομία έως και 805 χιλιόμετρα (σύμφωνα με τον κύκλο μέτρησης WLTP), υπερταχεία φόρτισης και το καινοτόμο BMW Panoramic iDrive.

Το εντυπωσιακό νέο αμιγώς ηλεκτρικό Sports Activity Vehicle (SAV) επαναπροσδιορίζει την οδηγική εμπειρία που ενσωματώνει απόλυτα τις αξίες της BMW: ακρίβεια, σχεδίαση, καινοτομία και γνήσια οδηγική απόλαυση.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:17 Ρέι Αλεν: «Να διεκδικήσουμε την ευκαιρία μας για άνοδο»
14:08 Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ποιος είναι ο γιος του ανώτατου ηγέτη που εμφανίζεται ως πιθανός διάδοχος στο Ιράν
13:57 Youth Pass 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τους 18αρηδες
13:50 Η Παναχαϊκή δοκιμάζεται στο Αίγιο με Παναιγιάλειο
13:48 Μητσοτάκης και Μακρόν στην Κύπρο τη Δευτέρα, τριμερής συνάντηση με Χριστοδουλίδη
13:43 Πελετίδης για την 8η Μαρτίου: «Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι ημέρα αγώνα»
13:40 Θερινή ώρα: Πότε πάμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά
13:34 Θύελλα Πατρών: Οι υποδομές είχαν την τιμητική τους
13:32 Το μήνυμα Τασούλα για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
13:24 Συναγερμός στο νότιο Λίβανο: Προειδοποίηση εκκένωσης νοτίως του ποταμού Λιτάνι
13:18 Που θα δείτε το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε Ολυμπιακό-ΠΑΟΚ για την Σούπερ Λιγκ 1
13:14 Η ακρίβεια μας «στραγγαλίζει»: Τρόφιμα, ενοίκια και ρεύμα τρώνε πάνω από το μισό μισθό
13:07 Νίκη Κεραμέως στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης
13:00 Θάνατος στο παλιό νεκροταφείο Σαραβαλίου: Μαχαίρωμα την «ώρα του διαβόλου»
12:57 Επίσκεψη Μακρόν στην Κύπρο τη Δευτέρα
12:52 Η νέα BMW iX3 την Παρασκευή σε αποκλειστική πρώτη παρουσίαση 
12:50 Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, χτυπήθηκαν πάνω παό 400 στόχοι ΒΙΝΤΕΟ
12:43 Απομάκρυνση ελληνόκτητων πλοίων από τον Περσινό Κόλπο
12:37 Κύπρος: Παρατείνονται τα μέτρα εκκένωσης στο Ακρωτήρι μέχρι την επόμενη εβδομάδα
12:30 Όταν η επένδυση στη γυναίκα γίνεται κέρδος για την ανθρωπότητα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07-08/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ