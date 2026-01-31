Η ΝΕΠ ενισχύθηκε με τον Κώστα Κρεμανταλά

Η ΝΕΠ ενισχύεται στο μεταγραφικό παζάρι του χειμώνα με την απόκτηση του ταλαντούχου Κώστα Κρεμανταλά, ο οποίος προέρχεται από τον συντοπίτη ΝΟΠ.

Η ανακοίνωση της ΝΕΠ αναφέρει τα εξής:

«Η ΝΕΠ ανακοινώνει την απόκτηση του Κωνσταντίνου Κρεμανταλά και τον καλωσορίζει στις τάξεις της ομάδας. Ο πρώην πολίστας του ΝΟΠ έχει εμπειρία από το πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Ανδρών του πόλο, ενώ με την Εθνική μας ομάδα πόλο των Παίδων πανηγύρισε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2023 στην Ποντγκόριτσα. Καλορίζικος και καλή επιτυχία!».

