Η ΝΕΠ ήταν καλύτερη στο φινάλε και πήρε το ντέρμπι

Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ ήταν αυτή που χαμογέλασε στο τοπικό ντέρμπι, καθώς στο φινάλε ήταν καλύτερη και επικράτησε πριν λίγο με 12-8 του ΝΟΠ για την 15η αγωνιστική της water polo league κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την παραμονή.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι για τρία 8λεπτά, η ΝΕΠ είχε ένα μικρό προβάδισμα, αλλά ο ΝΟΠ το πάλευε και δεν άφηνε το σκορ να ξεφύγει.

Στην τελευταία περίοδο η ΝΕΠ με κορυφαία την Νισιγιάμα που πέτυχε 5 γκολ, αύξησε το προβάδίσμα και έφτασε τη νίκη.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η ΝΕΠ πήγε στους 9 βαθμούς, ενώ ο ΝΟΠ παραμένει στους 6 βαθμούς, δείχνοντας πως έχει δρόμο ακόμη για να αναρριχηθεί στην κατάταξη.

Τα 8λεπτα: 2-2, 2-4, 3-2, 1-4.

