Η ΝΕΠ ήταν καλύτερη στο φινάλε και πήρε το ντέρμπι

Η ΝΕΠ ήταν καλύτερη στο φινάλε και πήρε το ντέρμπι
20 Φεβ. 2026 21:45
Pelop News

Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ ήταν αυτή που χαμογέλασε στο τοπικό ντέρμπι, καθώς στο φινάλε ήταν καλύτερη και επικράτησε πριν λίγο με 12-8 του ΝΟΠ για την 15η αγωνιστική της water polo league κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την παραμονή.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι για τρία 8λεπτά, η ΝΕΠ είχε ένα μικρό προβάδισμα, αλλά ο ΝΟΠ το πάλευε και δεν άφηνε το σκορ να ξεφύγει.

Στην τελευταία περίοδο η ΝΕΠ με κορυφαία την Νισιγιάμα που πέτυχε 5 γκολ, αύξησε το προβάδίσμα και έφτασε τη νίκη.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η ΝΕΠ πήγε στους 9 βαθμούς, ενώ ο ΝΟΠ παραμένει στους 6 βαθμούς, δείχνοντας πως έχει δρόμο ακόμη για να αναρριχηθεί στην κατάταξη.

Τα 8λεπτα: 2-2, 2-4, 3-2, 1-4.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:47 Πάτρα: Έρευνες στις εκβολές του Γλαύκου για ψαρά που αγνοείται
21:45 Η ΝΕΠ ήταν καλύτερη στο φινάλε και πήρε το ντέρμπι
21:43 Εισαγγελέας Αρείου Πάγου: Διευκρινίσεις για την εκταφή θυμάτων των Τεμπών
21:35 «Μαζευτείτε λοιπόν, να κάνουμε ένα ωραίο πάρτι, μου λείψατε και σας έλειψα», η πρώτη ανάρτηση Μαζωνάκη μετά το εξιτήριο
21:25 Ο ιστορικός ΠΑΣ Γιάννινα βυθίζεται, νέα αφαίρεση βαθμών και πλέον στο -1
21:16 Στη Νιγηρία ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 50 ανθρώπους και απήγαγαν γυναίκες και παιδιά
21:05 «Οι εγκαταστάσεις παραχωρούνται δωρεάν», η Αθλητική Ένωση Σωματείων Γυμναστικής Δυτικής Ελλάδας για «Π. Αλεξιώτισσα»
20:55 Τουλάχιστον 18 νεκροί στην Αίγυπτο σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό
20:43 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Το τριήμερο της μεγάλης γιορτής άνοιξε με την παρέλαση αρμάτων και… ΟΠΕΚΕΜΠΕΕΕ ΦΩΤΟ
20:37 Οι άνδρες του ΝΟΠ άντεξαν ένα ημίχρονο, ήττα από Γλυφάδα
20:21 Σκοτώθηκε το σκυλάκι του Τρύφωνα Σαμαρά στα παρασκήνια του «Just the 2 of us»
20:10 Απίθανος ο «λογαριασμός», $175 δισ. για τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
20:00 «Όταν πας να συναντήσεις τον Δράκουλα, δεν βάζεις σταυρό; Εκεί θα είχε κομμουνιστές», ο Γεωργιάδης πήγε στο Κρατικό Νίκαιας με μανικετόκουμπα των ΗΠΑ
19:50 Φωτήλας: «Στο πλευρό όσων μοχθούν και δημιουργούν, με λύσεις!»
19:41 Όλγα Κεφαλογιάννη: Ανατροπή, παραιτήθηκε από την αγωγή σε βάρος του Μίνου Μάτσα για την επιμέλεια των παιδιών τους
19:31 Υπόθεση Επστάιν: Τα θύματά του θα λάβουν 35 εκατ. αποζημίωση
19:21 Κακοκαιρία: Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σε Άρτα, Κέρκυρα και Ιωάννινα, οι προβλέψεις για καταιγίδες και χαλάζι το Σάββατο
19:11 ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο είπε «όχι» στους δασμούς του Τραμπ
19:00 Πάντα υπήρχε η αλήθεια των Τεμπών
18:50 «Ήμουν σε θέση άμυνας» υποστήριξε ο 38χρονος Βούλγαρος για τη δολοφονία του ισοβίτη στις φυλακές Δομοκού, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ