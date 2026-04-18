Η ΝΕΠ ήττα από ΝΟ Βουλιαγμένης, αλλά αβαντάζ στα πλέι-άουτ – Βίντεο

Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ είχε το μυαλό της στα παιχνίδια με τον ΝΟ Ρεθύμνου για τα πλέι-άουτ που θα κρίνουν την παραμονή στην Α1.

18 Απρ. 2026 19:05
Μια ανώδυνη ήττα με σκορ 17-6 υπέστη η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ από τον ΝΟ Βουλιαγμένης εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής του φετινού πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής.
Η ΝΕΠ έμεινε στην 9η θέση της βαθμολογίας με 16 βαθμούς και θα διεκδικήσει την παραμονή της στην κατηγορία μέσα από τα play-out (θα έχει το αβαντάζ στη σειρά με τον ΝΟ Ρεθύμνου που αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Μαϊου).
Διαιτητές: Μπουδραμή-Βόσικας. Τα 8λεπτα: 3-1, 5-2, 5-1, 4-2. Τα γκολ του ΝΟ Βουλιαγμένης: Καϊάφα 1, Φουράκη 3, Φουντωτού 3, Κρασσά 4, Κουτσαντά 1, Ανδρέαδη 2, Ελμισιάν 2, Κοβάτσεβιτς 1.
ΝΕΠ: Γιαννακέα, Ανδρουτσέλη, Αρνά, Νισιγιάμα 2, Τσιμάρα 1, Σιτάρα, Σκαρπαλέζου, Μιχαλάτου, Ειρ. Τσίγκα 3, Λιαπάκη, Κεπενού, Κακαϊδή, Ανδρ. Κοντάκου, Λαμπάτου, Κοτζάμπαση.

Δείτε το παιχνίδι σε βίντεο όπως μεταδόθηκε στο κανάλι της ΚΟΕ στο Youtube.

