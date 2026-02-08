Η ΝΕΠ ηττήθηκε στο θρίλερ με τον Αρη – Φωτογραφίες

Η Ανδρική ομάδα πόλο της ΝΕΠ δεν τα κατάφερε απέναντι στον Αρη στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός», σε ένα παιχνίδι με ανατροπές κι εναλλαγές στο σκορ, το οποίο κρίθηκε στο τέλος (σκορ 14-16), με τους φιλοξενούμενους να αναδεικνύονται πιο τυχεροί και πιο δυνατοί μέσα στην… αναμπουμπούλα.

«Προηγηθήκαμε με 12-9, όμως σε εκείνο το σημείο δώσαμε τρία γκολ-δώρο στην αντίπαλη ομάδα λόγω της απειρίας μας», σχολίασε ο προπονητής της ΝΕΠ Μάκης Λυκούδης αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης και πρόσθεσε: «Τα παιδιά πάλεψαν. Μαθαίνουμε από παιχνίδι σε παιχνίδι από τα λάθη μας και προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Στενοχωρηθήκαμε, αλλά θα συνεχίσουμε τη δουλειά όλοι μαζί».

Διαιτητές: Αχλαδιώτης-Μποσγανάς (με παράπονα η ΝΕΠ). Τα 8λεπτα: 2-3, 5-3, 5-4, 2-6. Τα γκολ του Αρη: Ταγρές 2, Φωτίου 4, Πατούνας 4, Εϊσα 3, Κιόσης 2.

ΝΕΠ: Δραγώνας, Γιαννακόπουλος 1, Περίδης 3, Φυτάλης, Βέλιος 3, Καραϊσκος 1, Ασάντι 1, Κρεμανταλάς 1, Κοτσώνης, Μουσάς, Γουρ-δούπης, Τσαγρής, Καψοκαββάδης, Τσίπης 1, Αλεβίζος 3.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



