Η ΝΕΠ ηττήθηκε στο θρίλερ με τον Αρη – Φωτογραφίες

Κρίμα για τη ΝΕΠ, η οποία ηττήθηκε στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» από τον Αρη, με το παιχνίδι να κρίνεται στις λεπτομέρειες στο φινάλε.

Η ΝΕΠ ηττήθηκε στο θρίλερ με τον Αρη - Φωτογραφίες Οδηγίες από τον προπονητή της ΝΕΠ Μάκη Λυκούδη
08 Φεβ. 2026 15:31
Pelop News

Η Ανδρική ομάδα πόλο της ΝΕΠ δεν τα κατάφερε απέναντι στον Αρη στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός», σε ένα παιχνίδι με ανατροπές κι εναλλαγές στο σκορ, το οποίο κρίθηκε στο τέλος (σκορ 14-16), με τους φιλοξενούμενους να αναδεικνύονται πιο τυχεροί και πιο δυνατοί μέσα στην… αναμπουμπούλα.

«Προηγηθήκαμε με 12-9, όμως σε εκείνο το σημείο δώσαμε τρία γκολ-δώρο στην αντίπαλη ομάδα λόγω της απειρίας μας», σχολίασε ο προπονητής της ΝΕΠ Μάκης Λυκούδης αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης και πρόσθεσε: «Τα παιδιά πάλεψαν. Μαθαίνουμε από παιχνίδι σε παιχνίδι από τα λάθη μας και προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Στενοχωρηθήκαμε, αλλά θα συνεχίσουμε τη δουλειά όλοι μαζί».

Διαιτητές: Αχλαδιώτης-Μποσγανάς (με παράπονα η ΝΕΠ). Τα 8λεπτα: 2-3, 5-3, 5-4, 2-6. Τα γκολ του Αρη: Ταγρές 2, Φωτίου 4, Πατούνας 4, Εϊσα 3, Κιόσης 2.
ΝΕΠ: Δραγώνας, Γιαννακόπουλος 1, Περίδης 3, Φυτάλης, Βέλιος 3, Καραϊσκος 1, Ασάντι 1, Κρεμανταλάς 1, Κοτσώνης, Μουσάς, Γουρ-δούπης, Τσαγρής, Καψοκαββάδης, Τσίπης 1, Αλεβίζος 3.

Η ΝΕΠ ηττήθηκε στο θρίλερ με τον Αρη - Φωτογραφίες Η ΝΕΠ ηττήθηκε στο θρίλερ με τον Αρη - Φωτογραφίες Η ΝΕΠ ηττήθηκε στο θρίλερ με τον Αρη - Φωτογραφίες Η ΝΕΠ ηττήθηκε στο θρίλερ με τον Αρη - Φωτογραφίες Η ΝΕΠ ηττήθηκε στο θρίλερ με τον Αρη - ΦωτογραφίεςΗ ΝΕΠ ηττήθηκε στο θρίλερ με τον Αρη - Φωτογραφίες

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:23 Ναυάγιο στη Χίο: Καταθέσεις διασωθέντων «αθωώνουν» τον Μαροκινό χειριστή!
16:16 Λεχαινά: Ο δήμος έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του
16:11 Ικαρία: από θαύμα δεν είχαμε θύματα και σοβαρές καταστροφές
16:05 Π. Γερουλάνος: Μια συγκυβέρνηση με τη ΝΔ θα είναι κακή για το ΠΑΣΟΚ αλλά και για τη χώρα
15:59 Ιαπωνία: Κάλπες υπό χιονόπτωση, ποιος είναι το φαβορί
15:50 Ερχεται μεγάλη ανάσα για τους οφειλέτες στην Εφορία
15:40 Πάτρα: Προσομοιωτές F-16 και VR στο νέο λιμάνι της Πάτρας ΦΩΤΟ
15:31 Η ΝΕΠ ηττήθηκε στο θρίλερ με τον Αρη – Φωτογραφίες
15:30 Είχε ακουστεί για τον Παναθηναϊκό, αλλά κατέληξε στην Χαποέλ
15:20 Σε ποιους κλάδους και πότε επεκτείνεται το ψηφιακό πελατολόγιο
15:10 Κουνδουράκης: «Ενθαρρυντική εικόνα για την παραμονή»
15:02 Χειμερινοί Ολυμπιακοί: Πήγε στους Αγώνες με κομμένο χιαστό και διέλυσε το πόδι της
14:52 Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης ο πιο αντιθεσμικός πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης
14:42 Ο Προμηθέας των πολλών απουσιών, υποκλίθηκε στον Ολυμπιακό και «βλέπει» Περιστέρι
14:31 Ναυάγιο στη Χίο: Τι λένε στις καταθέσεις τους οι διασωθέντες
14:26 Έρχεται στα Προσφυγικά ο Γιάννης Βρούτσης – Παρούσα και η ΕΔ του ΠΕΑΚ
14:24 Δεν του άρεσε το κούρεμα κι έσπασε στο ξύλο τον κουρέα με γκλοπ!
14:19 «Βροχή» μεταλλίων για τους κολυμβητές της ΝΕΠ στο ΟΑΚΑ – Φωτογραφίες
14:15 Πάτρα: Θλίψη για 35χρονη που έφυγε σε νοσοκομείο της Αρτας, είχε γεννήσει πριν 15 μέρες
14:10 Ρουμελιώτης: «Η Ενωση Γλαύκου κάνει υπερβατική πορεία φέτος»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07 02 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ