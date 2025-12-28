Η ΝΕΠ κοίταξε στα μάτια και τον ΝΟ Βουλιαγμένης
Οι Νέες Γυναίκες της ΝΕΠ τα έδωσαν όλα και με τον Εθνικό και με τον ΝΟ Βουλιαγμένης που αποτελούν τα φαβορί του αντίστοιχου Πανελληνίου πρωταθλήματος πόλο.
Την ήττα με 9-6 από τον ισχυρό ΝΟ Βουλιαγμένης γνώρισε σήμερα το πρωί στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» η ΝΕΠ στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της α΄ φάσης του Πανελληνίου πρωταθλήματος πόλο των Νέων Γυναικών. Τα «δελφίνια» αντιμετώπισαν μέσα σε λίγες μόλις ώρες τις δυο ομάδες που προβάλουν ως φαβορί για τον τελικό της διοργάνωσης (προηγήθηκε χθες ο Εθνικός) και τα πήγε αρκετά καλά, αφήνοντας πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. Τα 8λεπτα στο παιχνίδι με τον ΝΟΒ: 1-1, 1-3, 0-3, 4-2. Τα γκολ της ΝΕΠ: Κεπενού 1, Αρνά 1, Ειρ. Τσίγκα 2, Κακαϊδή 2.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News