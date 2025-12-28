Η ΝΕΠ κοίταξε στα μάτια και τον ΝΟ Βουλιαγμένης

Την ήττα με 9-6 από τον ισχυρό ΝΟ Βουλιαγμένης γνώρισε σήμερα το πρωί στο κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» η ΝΕΠ στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της α΄ φάσης του Πανελληνίου πρωταθλήματος πόλο των Νέων Γυναικών. Τα «δελφίνια» αντιμετώπισαν μέσα σε λίγες μόλις ώρες τις δυο ομάδες που προβάλουν ως φαβορί για τον τελικό της διοργάνωσης (προηγήθηκε χθες ο Εθνικός) και τα πήγε αρκετά καλά, αφήνοντας πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. Τα 8λεπτα στο παιχνίδι με τον ΝΟΒ: 1-1, 1-3, 0-3, 4-2. Τα γκολ της ΝΕΠ: Κεπενού 1, Αρνά 1, Ειρ. Τσίγκα 2, Κακαϊδή 2.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



