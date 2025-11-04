Η Νίκη Προαστείου καταγγέλλει στοχοποίηση από τους διαιτητές

Ζητάει συνάντηση με τους ανθρώπους της ΕΠΣ Αχαΐας

04 Νοέ. 2025 10:56
Ανακοίνωση με την οποία καταγγέλλει την Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣ Αχαΐας για συστηματική στοχοποίηση της ομάδας και αδιαφορία της Ενωσης, εξέδωσε η Νίκη Προαστείου, την οποία απέστειλε και στην ΕΠΣΑ. Αναλυτικά:

«Αξιότιμοι κύριοι,

Η Νίκη Προαστίου δεν μπορεί πλέον να παραμένει σιωπηλή μπροστά σε μια κατάσταση που προσβάλλει όχι μόνο το σωματείο μας, αλλά και την ίδια την αξιοπιστία του ποδοσφαίρου της Αχαΐας.

Τα τελευταία χρόνια, η ομάδα μας έχει γίνει στόχος μιας άτυπης αλλά διαρκούς μορφής “ποινικοποίησης” εκ μέρους της ΚΕΔ Αχαΐας, επειδή τολμάμε να δημοσιοποιούμε βίντεο και στοιχεία με ξεκάθαρα λάθη διαιτητών εις βάρος μας. Αντί η ΚΕΔ να δει την αλήθεια και να επιδιώξει βελτίωση, επιλέγει να εκδικείται την ομάδα μας με διορισμούς και αποφάσεις που προκαλούν δικαιολογημένη αγανάκτηση.

Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε κάτι:
Εμπιστευόμαστε και σεβόμαστε απολύτως τους διαιτητές της Αχαΐας.
Οι περισσότεροι επιτελούν το έργο τους με εντιμότητα και επαγγελματισμό.
Η δυσπιστία μας δεν στρέφεται προς αυτούς, αλλά προς την ΚΕΔ ,και συγκεκριμενα προς τον προεδρο αυτης κυριο Παπαδοπουλο Γεωργιο και την ΕΠΣΑ, που με τη σιωπή, την αδιαφορία ή τις επιλεκτικές τους αποφάσεις υπονομεύουν τους ίδιους τους διαιτητές και το τοπικό ποδόσφαιρο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πρόσφατο παιχνίδι μας, όπου ο αρχηγός μας αποβλήθηκε στο 21ο λεπτό με δεύτερη κίτρινη κάρτα για μια απλή διαμαρτυρία, ενώ οι αντίπαλοι ποδοσφαιριστές επιδίδονταν σε σκληρά και επικίνδυνα μαρκαρίσματα χωρίς καμία τιμωρία. Αυτή η εικόνα προκαλεί οργή και απογοήτευση, ειδικά όταν η ομάδα μας αποτελείται από νέα παιδιά, που μαθαίνουν τι σημαίνει «δικαιοσύνη» μέσα από τέτοιες αδικίες.

Έχουμε ήδη καταθέσει αίτημα ακρόασης , το οποίο παραμένει αναπάντητο. Η σιωπή σας επιβεβαιώνει ό,τι φοβόμασταν: ότι η ΕΠΣΑ και η ΚΕΔ δεν επιθυμούν τον διάλογο, αλλά την επιβολή.

Ως Νίκη Προαστίου δηλώνουμε ξεκάθαρα:

  • Δεν θα αποδεχθούμε ξανά να αντιμετωπιζόμαστε ως “ενοχλητικοί”.
  • Δεν θα αποδεχθουμε ποτε τις τηλεφωνικες απειλες του προεδρου της ΚΕΔ Αχαιας για ορισμους διαιτητων εκτος νομου με στοχο την οικονομικη μας εξοντωση.
  • Δεν θα σταματήσουμε να εκθέτουμε με στοιχεία κάθε μορφή αδικίας εις βάρος μας.
  • Θα υπερασπιστούμε το δικαίωμά μας να αγωνιζόμαστε με σεβασμό, ισονομία και αξιοπρέπεια.

Ζητούμε:

  1. Άμεση απάντηση στο αίτημά μας για συνάντηση.
  2. Διερεύνηση των πρακτικών της ΚΕΔ απέναντι στο σωματείο μας.
  3. Επαναφορά της εμπιστοσύνης μέσα από πράξεις, όχι υποσχέσεις.

Το ποδόσφαιρο δεν έχει ανάγκη από “ελεγχόμενες φωνές”, αλλά από καθαρές και δίκαιες. Και η Νίκη Προαστίου θα συνεχίσει να είναι μία από αυτές».

 
