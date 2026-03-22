Η «Νίκη» στο Μεσολόγγι για τα 200 χρόνια από την Έξοδο

Στις επετειακές εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου 1821 στο Μεσολόγγι παρέστη, ως εκπρόσωπος του Προέδρου της ΝΙΚΗΣ Δημητρίου Νατσιού, ο Βουλευτής Αχαΐας κ. Σπυρίδων Τσιρώνης

22 Μαρ. 2026 19:53
Με κάθε επισημότητα συμμετείχε το κίνημα «ΝΙΚΗ» στις εορταστικές εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 και τη συμπλήρωση δύο αιώνων από την Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου. Τον Πρόεδρο του κόμματος, Δημήτρη Νατσιό, εκπροσώπησε ο Βουλευτής Αχαΐας, Σπυρίδων Τσιρώνης, ο οποίος έδωσε το «παρών» στις τελετές που έλαβαν χώρα την Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026, στην Ιερά Πόλη.

Σε ανακοίνωση του κόμματος αναφέρονται τα εξής:

Ο Βουλευτής της ΝΙΚΗΣ συμμετείχε αρχικά στη Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια στη Δοξολογία, οι οποίες τελέστηκαν στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού, πλαισιουμένου από συλλειτουργούντες αρχιερείς.

Ακολούθως, μετέβη στον Κήπο των Ηρώων, όπου τελέστηκε Επιμνημόσυνη Δέηση, και κατέθεσε στεφάνι προς τιμήν και μνήμην του Επισκόπου Ρωγών Ιωσήφ και όλων των Ελεύθερων Πολιορκημένων Μεσολογγιτών, αποδίδοντας τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους ήρωες που σφράγισαν με τη θυσία τους την πορεία του Έθνους προς την Ελευθερία.

Κεντρική θέση στο πρόγραμμα του εορτασμού κατείχε η παρέλαση των μαθητικών και στρατιωτικών τμημάτων, καθώς και η αεροπορική επίδειξη αεροσκάφους F-16, την οποία ο Βουλευτής Αχαΐας της ΝΙΚΗΣ παρακολούθησε από την εξέδρα των επισήμων.

Η παρουσία του κ. Τσιρώνη στις φετινές εκδηλώσεις για την Εθνική Παλιγγενεσία ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή του στο επίσημο γεύμα που παρέθεσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στον Πολυχώρο Πλάζα στο Μεσολόγγι.

Σε δήλωσή του, ο Βουλευτής της ΝΙΚΗΣ αναφέρθηκε στους διαχρονικούς αγώνες του λαού μας για την ελευθερία απέναντι σε κάθε επιβουλή, ξένη και εγχώρια, υπογραμμίζοντας ότι ο Ελληνισμός αντλεί πάντοτε δύναμη από την ιστορική του μνήμη, την πίστη και την αυτοθυσία των προγόνων του.

Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι και στο μέλλον, όποτε οι περιστάσεις το απαιτήσουν, ο ελληνικός λαός, με τις Ένοπλες Δυνάμεις του, θα πράξει και πάλι το καθήκον του, υπερασπιζόμενος με αποφασιστικότητα την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία της Πατρίδας

