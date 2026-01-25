Η νίκη του Κεφαλληνιακού κι όλα όσα έγιναν στην Α2 ΕΣΚΑ-Η

Ο Κεφαλληνιακός επικράτησε στο κλειστό γυμναστήριο «Αντώνης Τρίτσης» επί του Φοίνικα Αγυιάς για τη 15η αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος της Α2 ΕΣΚΑ-Η.

Η νίκη του Κεφαλληνιακού κι όλα όσα έγιναν στην Α2 ΕΣΚΑ-Η Ο φωτεινός πίνακας με το φινάλε του αγώνα Κεφαλληνιακός-Φοίνικας Αγυιάς για την Α2 ΕΣΚΑ-Η
25 Ιαν. 2026 22:05
Pelop News

Για τη 15η αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος της Α2 ΕΣΚΑ-Η,ο Κεφαλληνιακός επικράτησε στο Αργοστόλι επί του Φοίνικα Αγυιάς με σκορ 63-51. Διαιτητές: Μπακόπουλος-Γκαντολούδης. Τα 10λεπτα: 21-12, 11-13, 25-10, 6-16.

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ (Κωστίδης): Γ. Αντωνάτος 5 (1), Βουργίδης 6, Παγανιάς, Η. Αντωνάτος 9 (1), Λουκέρης 2, Θεοδωράτος 9 (1), Γιατράς 2, Κωνσταντάκος 1, Τρυφωνόπουλος 18, Καραπέτσας 4, Παπαδάτος 3, Σαζακλίδης 4.

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓΥΙΑΣ (Διονυσάτος): Μπλίκας 13 (2), Κούκουλας 7, Αραβαντινός 5 (1), Τσούρουλας 2, Τσότσος 9 (1), Καψάσκης, Αγγελόπουλος 4 (1), Γιαννακόπουλος 10 (1).

Σε άλλα παιχνίδια σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Αιγέας-ΑΓΕ Ζακύνθου 66-64 και Τρίτων-ΓΕΠ/Ιφιτος 35-46.

 

 

