Η Νομαρχιακή Αχαΐας της «Νίκης» για το λουκέτο των ΕΛΤΑ

Η Νομαρχιακή Κοινότητα Αχαΐας του Δημοκρατικού Πατριωτικού Λαϊκού Κινήματος ΝΙΚΗ εκφράζει «την έντονη αγανάκτηση και αποδοκιμασία της απέναντι στην αιφνιδιαστική και ανάλγητη απόφαση της διοίκησης των ΕΛΤΑ – με τις ευλογίες της Κυβέρνησης» για το άμεσο κλείσιμο των καταστημάτων στην Κλειτορία και τη Δάφνη του Δήμου Καλαβρύτων, στη Χαλανδρίτσα του Δήμου Ερυμάνθου, στα Βραχνέικα και το Νότιο Διαμέρισμα (Ανθείας) του Δήμου Πατρέων. Ας σημειωθεί ότι τα δύο τελευταία εξυπηρετούν τους κατοίκους Βραχνεΐκων, Ροϊτίκων, Παραλίας, Καμινίων, Θεριανού, αλλά και του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και ολόκληρου του Νοτίου Διαμερίσματος του Δήμου Πατρέων.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η απόφαση αυτή, χωρίς καμία διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και τις δημοτικές αρχές, αποτελεί προσβολή και εγκατάλειψη των κατοίκων του νομού Αχαΐας.

Με το κλείσιμο των υποκαταστημάτων, οι κάτοικοι, και ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι, θα αναγκάζονται πλέον να διανύουν δεκάδες χιλιόμετρα για να εξυπηρετηθούν, για να λάβουν τη σύνταξή τους, να πληρώσουν λογαριασμούς ή να αποστείλουν αλληλογραφία. Πρόκειται για πλήγμα στην καθημερινότητα, την αξιοπρέπεια και την ισότιμη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες.

Η ΝΙΚΗ καταγγέλλει την ανεύθυνη και αντικοινωνική πολιτική που ακολουθείται εδώ και χρόνια, η οποία αποψιλώνει τις δημόσιες δομές στην επαρχία, ερημώνει την ύπαιθρο και ωθεί τους νέους στη μετανάστευση. Με το πρόσχημα της «αναδιάρθρωσης», οι κυβερνώντες διαλύουν τον κοινωνικό ιστό και υπονομεύουν την παρουσία του ελληνικού κράτους στην επαρχία. Αν δεν υπάρξει άμεση αντίδραση, η επόμενη ημέρα θα βρει ακόμη περισσότερες τοπικές κοινωνίες χωρίς καμία βασική δημόσια υπηρεσία.

Η ΝΙΚΗ στέκεται δίπλα στους κατοίκους της Αχαΐας , στηρίζει τις κινητοποιήσεις των τοπικών κοινωνιών και καλεί την Κυβέρνηση να ανακαλέσει άμεσα αυτήν την αντιλαϊκή και εθνικά επικίνδυνη απόφαση.

Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.

Η Ελλάδα είναι και η Δάφνη Καλαβρύτων και η Χαλανδρίτσα και τα Βραχνέικα, και κάθε γωνιά που κρατά ζωντανό το φρόνημα και την ψυχή του Ελληνισμού.

Η ΝΙΚΗ απαιτεί:

-Την άμεση ανάκληση της απόφασης για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων.

-Τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας.

-Την ενίσχυση των δυσπρόσιτων περιοχών με πραγματικά μέτρα ανάπτυξης και κοινωνικής μέριμνας, όχι με εγκατάλειψη και αδιαφορία.

Η Πατρίδα μας δεν μπορεί να προοδεύσει ,όταν αφήνει πίσω την επαρχία της.

Η ΝΙΚΗ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και αληθινής φροντίδας προς όλους τους πολίτες της.

