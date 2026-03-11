Η Νύφη: Γοτθική ερωτική επανάσταση στο Σικάγο του ‘30

Η «Η Νύφη» (The Bride) της Μάγκι Τζίλενχαλ δεν είναι μια ακόμη κινηματογραφική αναμέτρηση με τον μύθο του Φρανκενστάιν, είναι μια επαναδιατύπωση του ερωτήματος που έθεσε η Μαίρη Σέλλεϋ το 1818, τι σημαίνει να δημιουργείς ζωή, και ποιος φέρει το βάρος της επιθυμίας που τη γέννησε; Με φόντο το Σικάγο της δεκαετίας του 1930, μια πόλη που πάλλεται από βιομηχανική ένταση, ταξικές αντιθέσεις και την υπόγεια λάμψη της παρανομίας, η Τζίλενχαλ μετατοπίζει το γοτθικό σύμπαν από τα ευρωπαϊκά εργαστήρια στον αστικό πυρετό της Αμερικής του Μεσοπολέμου.

Η υπόθεση εκκινεί από μια αναγνωρίσιμη αφετηρία, ο Φρανκενστάιν, τον οποίο ενσαρκώνει ο Κρίστιαν Μπέιλ, στην εκδοχή του ως Τέρας και όχι ως δημιουργός, αναζητεί μια σύντροφο. Το αίτημά του απευθύνεται στην πρωτοπόρο επιστήμονα Δρ. Ευφρόνιους (Ανέτ Μπένινγκ), μια μορφή που ενσωματώνει τη ριζοσπαστική ορμή της εποχής, γυναίκα της επιστήμης, φορέας γνώσης και ταυτόχρονα ηθικού διλήμματος. Μαζί επαναφέρουν στη ζωή μια νεαρή γυναίκα, την οποία υποδύεται η Τζέσι Μπάκλεϊ. Έτσι γεννιέται η Νύφη, όχι ως παθητικό δημιούργημα, αλλά ως παρουσία που σταδιακά υπερβαίνει τις προθέσεις των δημιουργών της.

Στον πυρήνα της, η «Νύφη» μοιάζει να πραγματεύεται την αγωνία της επιθυμίας, ο Φρανκενστάιν δεν ζητά απλώς αγάπη, αλλά επιβεβαίωση της ύπαρξής του. Η Νύφη, αντιστρόφως, καλείται να υπάρξει χωρίς να οφείλει την ταυτότητά της σε εκείνον που την επινόησε. Η μετατόπιση από τον τρόμο στον ρομαντισμό και από εκεί στην πολιτική αναταραχή, υποδηλώνει μια αφήγηση όπου το τέρας δεν είναι το αποκλίνον σώμα, αλλά η κοινωνία που αδυνατεί να αποδεχθεί τη ριζική ετερότητα.

«Η Νύφη» (The Bride) της Μάγκι Τζίλενχαλ προσεγγίζει τον μύθο της Μαίρη Σέλλεϋ όχι ως μουσειακό κειμήλιο, αλλά ως ζωντανό πολιτικό σώμα. Το Σικάγο της δεκαετίας του ’30 κινηματογραφείται σαν ένας οργανισμός που πάλλεται, καπνισμένες βιομηχανικές επιφάνειες, νέον επιγραφές που αναβοσβήνουν, υπόγεια κλαμπ με σκοτεινό ηχόχρωμα. Η σκηνοθέτις μετατοπίζει το γοτθικό στοιχείο από τα κάστρα και τα εργαστήρια στη βιομηχανική μητρόπολη, μετατρέποντας την πόλη σε προέκταση του εργαστηρίου της Δρ. Ευφρόνιους. Η αφήγηση ισορροπεί ανάμεσα στον μελοδραματικό ρομαντισμό και στην κοινωνική αλληγορία. Το τέρας δεν είναι μόνο τραγικός εραστής, γίνεται καταλύτης πολιτικής έντασης, καθώς η γέννηση της Νύφης προκαλεί φόβο, αστυνομική καταστολή και τη συσπείρωση ενός ριζοσπαστικού κινήματος. Η Τζίλενχαλ αξιοποιεί την τεχνητότητα, χρώμα, μουσική, θεατρική υπερβολή, για να τονίσει την ιδέα της κατασκευής, σώματα, ταυτότητες, μύθοι.

Ωστόσο, η ταινία δεν αποφεύγει τις δομικές αρρυθμίες, καθώς οι υψηλές φιλοσοφικές αναζητήσεις συχνά στριμώχνονται δίπλα σε οπτικές κοινοτοπίες και μια ενίοτε εκβιασμένη σημειολογία. Παρά την αισθητική τόλμη, ορισμένοι δευτερεύοντες χαρακτήρες διολισθαίνουν σε καρικατούρες, εξυπηρετώντας περισσότερο την πλοκή παρά την αλήθεια του δράματος. Οι σημειολογικές απλοποιήσεις και κάποια αφελή κοινωνικά σχόλια γύρω από την επανάσταση στερούν από το έργο το βάθος που υπόσχεται η αρχική του σύλληψη. Σε αυτές τις στιγμές, η «Νύφη» μοιάζει να εγκλωβίζεται στην ίδια της την τεχνητότητα, μετατρέποντας τη ριζοσπαστική ορμή σε μια σειρά από διδακτικές, πλην όμως επιφανειακές, κινηματογραφικές συμβάσεις.

Σε μια εποχή όπου οι επανεκκινήσεις συχνά εξαντλούνται στην επιφάνεια, η «Νύφη» προσπαθεί, χωρίς πάντα να τα καταφέρνει, μια αναμέτρηση με τον μύθο ως ζωντανό, μεταβαλλόμενο οργανισμό. Αν η Σέλλεϋ έγραψε για τον φόβο της επιστημονικής ύβρεως, η Τζίλενχαλ φαίνεται να γράφει για τον φόβο της γυναικείας αυτονόμησης. Η ταινία επιμένει ότι η αυτονομία δεν είναι άρνηση του δημιουργού, αλλά υπέρβαση της πρόθεσής του, το δημιούργημα αποκτά βούληση όταν διεκδικεί το απρόβλεπτο του εαυτού του.

