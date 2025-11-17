Η OB Streem ανακοίνωσε την εξαγορά της Med FRIGO – Συμφωνία σταθμός στα logistics

Η Med FRIGO Group αποτελεί έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους ομίλους διεθνών μεταφορών και logistics. Με 34 χρόνια παρουσίας, σύγχρονο στόλο φορτηγών ψυγείων και ιδιόκτητες εγκαταστάσεις σε Πάτρα, Ηγουμενίτσα, Ασπρόπυργο και Θεσσαλονίκη, ο όμιλος έχει χτίσει ένα αξιόπιστο δίκτυο που λειτουργεί 24/7, εξυπηρετώντας 16 χώρες και πάνω από 600 προορισμούς.

17 Νοέ. 2025 16:07
Pelop News

Μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις ενοποίησης του κλάδου των logistics τα τελευταία χρόνια έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, με επίκεντρο την Πάτρα, καθώς η OB Streem, ένας από τους κορυφαίους παρόχους ολοκληρωμένων λύσεων εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοίνωσε την εξαγορά της συμμετοχής της Med FRIGO Group από την κοινοπραξία EOS Hellenic Renaissance Fund («EHRF») που αποτελείτο από το fund Elikonos 2 SCA SICAR, EOS Capital, Bearonem Ltd και τον Αντώνη Μαυριδόγλου που είχε αναλάβει ρόλο CEO.

Πρόκειται για την απορρόφηση μίας εταιρείας με μακρά και ισχυρή παρουσία στη μεταφορά προϊόντων ελεγχόμενης θερμοκρασίας με έδρα την Πάτρα. Η Med FRIGO Group αποτελεί έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους ομίλους διεθνών μεταφορών και logistics. Με 34 χρόνια παρουσίας, σύγχρονο στόλο φορτηγών ψυγείων και ιδιόκτητες εγκαταστάσεις σε Πάτρα, Ηγουμενίτσα, Ασπρόπυργο και Θεσσαλονίκη, ο όμιλος έχει χτίσει ένα αξιόπιστο δίκτυο που λειτουργεί 24/7, εξυπηρετώντας 16 χώρες και πάνω από 600 προορισμούς.

Η OB Streem προέκυψε από τη συγχώνευση πολλών εταιρειών logistics: π.χ. Orphee Beinoglou, Makios Logistics, Unit Hellas, Contrade κ.ά. Εχει περίπου 2.500 εργαζόμενους και κύκλο εργασιών άνω των 320 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Η MED FRIGO κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της αλυσίδας ψύξης, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής αξιοπιστίας και πλήρη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας τροφίμων.

Το 2024, τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 63,75 εκατ. ευρώ, έναντι 56,66 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 5,36 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο εταιρείας, η MED FRIGO κατέγραψε έσοδα 45,13 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 4,19 εκατ. ευρώ.

Η πατρινή εταιρεία έχει χτίσει ένα εκτεταμένο δίκτυο εγκαταστάσεων και υποκαταστημάτων σε κομβικά σημεία της χώρας, εξασφαλίζοντας ευέλικτη και ολοκληρωμένη κάλυψη:

Πάτρα: Τα κεντρικά γραφεία και οι αποθήκες της εταιρείας λειτουργούν ως κύριο κέντρο συντονισμού.
Ασπρόπυργος: Το υποκατάστημα στην Ανω Φούσα εξυπηρετεί τη διανομή και διαχείριση φορτίων στην Αττική.
Ηγουμενίτσα: Οι εγκαταστάσεις στη θέση Κάμπος Βασιλικός εξυπηρετούν τη διασύνδεση με τα Βαλκάνια και την Ευρώπη μέσω του λιμανιού.

Η συναλλαγή τελεί υπό τις σχετικές εποπτικές εγκρίσεις και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Α’ τριμήνου του 2026.

