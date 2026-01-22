Η ΟΔΚΕ πήρε αθλητική αναγνώριση – Ευχαριστήριο σε Βαγγέλη Λιόλιο

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΟΔΚΕ:

«Με απόφαση της Γ.Γ.Α. στις 22 Ιανουαρίου 2026 χορηγήθηκε στην Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος η «Ειδική Αναγνώριση» .

Το Δ.Σ. της ΟΔΚΕ θέλει να ευχαριστήσει:

Την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και τον Πρόεδρο αυτής κκ Ευάγγελο Λιόλιο που από την πρώτη στιγμή στάθηκε αρωγός και στήριξε την συγκεκριμένη διαδικασία, καθιστώντας την ΟΔΚΕ ως την μοναδική Ομοσπονδία Διαιτητών ομαδικών αθλημάτων στην Ελλάδα που έχουν Ειδική Αναγνώριση, γνωρίζοντας δε επίσης ότι είναι η μοναδική Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης παγκοσμίως».

