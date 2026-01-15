Η οδός των κομμένων δένδρων: Αναστάτωση στην καρδιά της Πάτρας με μουριές και έργα

Οργή, προβληματισμό αλλά και αντικρουόμενες απόψεις έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Πάτρας η κατάσταση που επικρατεί στην οδό Σολωμού, στο ύψος του Σκαγιοπουλείου, όπου εδώ και μήνες εκτελούνται εργασίες πεζοδρόμησης. Πολίτες της περιοχής καταγγέλλουν αυθαίρετες και επικίνδυνες πρακτικές, τόσο σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των πεζών όσο και την κοπή δέντρων, κάνοντας λόγο ακόμη και για ενέργειες που θα μπορούσαν να έχουν οδηγήσει σε παρέμβαση εισαγγελικών αρχών.

Η «Π» πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο και συνομίλησε με κατοίκους, επαγγελματίες και περιπατητές που κινούνται καθημερινά στην περιοχή και ιδιαίτερα στον κήπο του Σκαγιοπουλείου, έναν χώρο που αποτελεί σημείο αναφοράς για τη γειτονιά. Η εικόνα που αντικρίζει κανείς παραμένει, παρά την πάροδο περίπου τριών μηνών από την έναρξη των εργασιών αποξήλωσης των πεζοδρομίων, προβληματική: βαθιές τρύπες, εκτεθειμένα και εξογκωμένα σίδερα, σπασμένες πλάκες και παντελής έλλειψη σήμανσης ή προστατευτικών μέτρων.

Κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν έντονη ανησυχία για τον κίνδυνο σοβαρών ατυχημάτων, ειδικά για ηλικιωμένους, παιδιά αλλά και για άτομα με κινητικές δυσκολίες. «Περνάμε καθημερινά από εδώ και φοβόμαστε μην σκοντάψει κανείς. Το βράδυ η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη, γιατί δεν υπάρχει καμία προειδοποιητική σήμανση» αναφέρει χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Πέρα όμως από την επικινδυνότητα των πεζοδρομίων, στο επίκεντρο της καταγγελίας βρίσκεται και η κοπή των μουριών που υπήρχαν κατά μήκος της οδού Σολωμού. Πρόκειται, σύμφωνα με τους κατοίκους, για δέντρα ηλικίας τουλάχιστον πενήντα ετών, τα οποία αποτελούσαν χαρακτηριστικό στοιχείο της περιοχής, προσφέροντας σκιά και δροσιά, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Η κοπή τους έγινε πριν από μερικές εβδομάδες και προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση σε πολλούς κατοίκους.

Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι μονοδιάστατη. Ο κ. Ανδρέας, ιδιοκτήτης παρακείμενου καφέ, εκφράζει διαφορετική άποψη: «Οι μουριές αυτές ήταν σαθρές και σάπιες. Υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να πέσουν κλαδιά ή και ολόκληρα δέντρα, τόσο σε πεζούς όσο και σε αυτοκίνητα. Από όσο μας είπαν, στη θέση τους θα φυτευτούν νέα δέντρα». Παρόμοια άποψη εκφράζει και ο κ. Στέφανος, ο οποίος σημειώνει ότι «είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο της ζωής τους» και πως η κοπή τους ήταν αναπόφευκτη.

Στον αντίποδα, ο κ. Παπανδρέου δηλώνει βαθιά στεναχωρημένος: «Κάθε φορά που περνάω από εδώ για τον περίπατό μου, νιώθω δυσάρεστα. Ηταν ένα όμορφο σημείο και τώρα μοιάζει εγκαταλελειμμένο». Ο κ. Περικλής τονίζει ότι το θέαμα είναι αποκρουστικό και ότι θα έπρεπε να είχε προηγηθεί ενημέρωση: «Αν ήταν να κοπούν, να αντικατασταθούν με κατάλληλα δέντρα που να προσφέρουν σκιά και όχι με κάτι πρόχειρο».

Ιδιαίτερα φορτισμένη εμφανίζεται και η Ελένη Παπαδοπούλου, η οποία διαμένει απέναντι από το Σκαγιοπούλειο. «Ολη η γειτονιά έχει λυπηθεί πολύ. Η εικόνα είναι αποκρουστική και κανείς δεν μας εξήγησε τι ακριβώς θα γίνει» σημειώνει. Από τις μουριές, τελικά, μόνο δύο ή τρεις γλύτωσαν το πριόνι, καθώς κρίθηκαν ασφαλείς.

Την πιο σκληρή κριτική ασκεί ο Λευτέρης Παπαγεωργίου, ο οποίος κάνει λόγο για «αυθαίρετες και εγκληματικές ενέργειες». Οπως αναφέρει, η πολύμηνη εγκατάλειψη των πεζοδρομίων με επικίνδυνες κατασκευές και η αδικαιολόγητη κοπή των δέντρων συνιστούν σοβαρή απειλή για τη δημόσια ασφάλεια και θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει την παρέμβαση εισαγγελέα.

Το κοινό αίτημα όλων, παρά τις διαφορετικές απόψεις, είναι σαφές: άμεση ολοκλήρωση των έργων με τήρηση των κανόνων ασφαλείας και ξεκάθαρο σχέδιο για την αποκατάσταση του πρασίνου.

