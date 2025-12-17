Η ΟΕΕΣΠ για την επιβολή τέλους

Η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου (ΟΕΕΣΠ) εκφράζει την έντονη ανησυχία και την πλήρη διαφωνία της με τη λογική των «μεταβατικών λύσεων» που επιλέγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το ζήτημα των μικροδεμάτων από ασιατικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η επιβολή ενός προσωρινού τέλους 3 ευρώ, και μάλιστα με ορίζοντα εφαρμογής από το δεύτερο εξάμηνο του 2026, δεν αποτελεί λύση, αλλά προσχηματικό μέτρο που απλώς μεταθέτει το πρόβλημα στο μέλλον, την ώρα που η μικρομεσαία εμπορική επιχείρηση στενάζει και οδηγείται σε οικονομική ασφυξία.

Το πραγματικό ζητούμενο είναι ένα και ξεκάθαρο:

ΔΑΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΥΡΩ – ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η διατήρηση του καθεστώτος απαλλαγής χαμηλής αξίας (de minimis) συνιστά:

κατάφωρη στρέβλωση του ανταγωνισμού

έμμεση επιδότηση ασιατικών πλατφορμών

συστηματική υπονόμευση της ευρωπαϊκής και ελληνικής αγοράς

Κάθε νέα καθυστέρηση στη λήψη ουσιαστικών αποφάσεων θα αποβεί μοιραία για χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες ήδη καλούνται να λειτουργήσουν με:

φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις,

αυξημένο ενεργειακό κόστος,

αυστηρούς κανόνες ποιότητας, ασφάλειας και συμμόρφωσης, την ώρα που ανταγωνίζονται προϊόντα που εισέρχονται στην ΕΕ χωρίς δασμούς, χωρίς ελέγχους και χωρίς ισότιμους όρους.

Η ΟΕΣΠ ξεκαθαρίζει ότι:

δεν αποδέχεται ημίμετρα,

δεν αποδέχεται «μεταβατικές περιόδους» που λειτουργούν ως άλλοθι αδράνειας,

δεν αποδέχεται πολιτικές αποφάσεις που θυσιάζουν τη ΜμΕ στον βωμό της ευκολίας.

Καλούμε:

την Ελληνική Κυβέρνηση να πάρει σαφή και δημόσια θέση υπέρ της άμεσης κατάργησης του de minimis,

τους Έλληνες Ευρωβουλευτές να αναλάβουν πολιτική ευθύνη,

και τις ευρωπαϊκές αρχές να εφαρμόσουν ίδιους κανόνες για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και παραθυράκια.

Η προστασία της μικρομεσαίας επιχείρησης δεν είναι συντεχνιακό αίτημα.

Είναι όρος επιβίωσης για την οικονομία, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



