Η οικογένεια Λεμού προσφεύγει στη δικαιοσύνη για τον θάνατο της κόρης τους στο Λονδίνο

Στη δικαιοσύνη προσφεύγει η οικογένεια Λεμού για τον θάνατο της 30χρονης Μαρίσσας στο Λονδίνο, κατηγορώντας για «αμέλεια» τους γιατρούς δύο νοσοκομείων που την εξέτασαν πριν αφήσει την τελευταία της πνοή στις 11 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η Μαρίσσα είχε αρχίσει να αισθάνεται αδιαθεσία στις 9 Σεπτεμβρίου, επιστρέφοντας από διακοπές στο Πόρτο Χέλι. Εμφάνισε υψηλό πυρετό, ζάλη, κνησμό και άλλα συμπτώματα λοίμωξης. Παρά την κλήση της σε ασθενοφόρο και την πρώτη εξέταση από γιατρό που κατέγραψε πυρετό 39°C, η ίδια αποφάσισε να παραμείνει στο σπίτι, προγραμματίζοντας περαιτέρω ιατρική παρακολούθηση την επόμενη ημέρα.

Το πρωί της 10ης Σεπτεμβρίου, η Μαρίσσα επισκέφθηκε το Leaders in Oncology Care (LOC), όπου είχε προηγούμενη εμπειρία από χημειοθεραπείες και ένιωθε «πολύ ασφαλής». Εκεί της χορηγήθηκαν ενδοφλέβια αντιβιοτικά και αντισταμινικά, αλλά λόγω σοβαρότητας της κατάστασής της, αποφασίστηκε η μεταφορά της στο University College London Hospital (UCLH).

Στο UCLH, όπως αναφέρει η Daily Mail, η 30χρονη εξετάστηκε μόνο από νοσοκόμες και όχι από γιατρούς, οι οποίες κατέληξαν ότι δεν χρειάζεται νοσηλεία. Η Μαρίσσα έλαβε εξιτήριο στις 18:30 της ίδιας ημέρας, με αντιβιοτικά για το σπίτι, αν και εξακολουθούσε να αισθάνεται πολύ άσχημα και αδυνατούσε να φάει.

Η επόμενη μέρα βρήκε τη Μαρίσσα νεκρή στο διαμέρισμά της, με την οικονόμο της οικογένειας να τη βρίσκει στο κρεβάτι της το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου. Η οικογένεια υποστηρίζει ότι η επίσημη διάγνωση των γιατρών ανέφερε «τοξική επίδραση δηλητηρίου» από «δάγκωμα ζώου ή εντόμου».

Σύμφωνα με τους συγγενείς και φίλους, η νοσηλεία της δεν αντιμετωπίστηκε με την απαιτούμενη σοβαρότητα: «Κανένας γιατρός δεν εξέτασε τη Μαρίσσα. Μόνο οι νοσοκόμες της έκαναν εξετάσεις αίματος και ενημέρωσαν τον γιατρό, που επέτρεψε το εξιτήριο. Αν δεν ήταν επείγον, δεν θα είχε σταλεί με ασθενοφόρο», δήλωσε φίλος της οικογένειας στη Daily Mail.

Η οικογένεια επιμένει ότι αν είχε παραμείνει στο νοσοκομείο έστω για μια νύχτα, με παρακολούθηση και ενδεχομένως χορήγηση ενδοφλέβιων αντιβιοτικών, η Μαρίσσα θα μπορούσε να είχε σωθεί.

