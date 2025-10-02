Η «οικογένεια» της ΝΕΠ στον peloponnisos FM ΒΙΝΤΕΟ

02 Οκτ. 2025 10:44
Pelop News

Στην εκπομπή του peloponnisos FM «Εντός – Εκτός Έδρας» στον Peloponnisos FM 103,9  βρέθηκαν σήμερα καλεσμένοι  μέλη από το γυναικείο τμήμα πόλο της ΝΕΠ:

Συγκεκριμένα, στο στούντιο ήταν ο προπονητής Γιώργος Τσόκας, ο υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού Γρηγόρης Τσίγκας και οι πολίστριες Ευφροσύνη Τσιμάρα και Ραφαέλα Κακαϊδή.

Οι καλεσμένοι με αφορμή την πρεμιέρα του πρωταθλήματος που θα γίνει το Σάββατο, συζήτησαν για την τρέχουσα κατάσταση, τους στόχους της ομάδας και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ελληνικός ερασιτεχνικός αθλητισμό, ενώ μίλησαν  και για τον αγώνα της πρεμιέρας με τα Χανιά.

