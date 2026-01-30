Η οικογένεια του πόλο αποχαιρέτησε τον Πέτρο Καθρέπτα, ΦΩΤΟ

Η οικογένεια του, συγγενείς, φίλοι, η οικογένεια του ΝΟΠ αποχαιρέτησαν σήμερα (30/1/2026) τον Πέτρο Καθρέπτα ο οποίος έφυγε χθες από την ζωή σε ηλικία 81 ετών.

Η κηδεία του αείμνηστου πρόεδρου του Ομίλου έγινε το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγγέλων και η ταφή στο Α ΄ Νεκροταφείο παρουσία πλήθους κόσμου, εκπρόσωπων φορέων, του ΝΟΠ, πολλών ναυταθλητικών σωματείων, εκπρόσωπων προσκόπων, αλλά και του ορειβατικού Συλλόγου Πατρών, στον οποίο είχε έντονη δράση.

Τραγικές φιγούρες, τα παιδιά του Μιχάλης και Αναστασία, που είπαν το τελευταίο “αντίο” στον αγαπημένο τους πατέρα.

Παρατεταμένο χειροκρότημα ήχησε όταν η σορός του εκλιπόντος εξήλθε από τον Ναό.

Επικήδειους εκφώνησαν οι Θεόδωρος Κωτσάκης εκ μέρους του Τμήματος Πατρών του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου, Δημήτριος Παπαλάμπρου εκ μέρους της Ενωσης Παλαιών Προσκόπων του 2ου ΣΠΠ, Σοφοκλής Τσιμπλοστεφανάκης αντιπρόεδρος του ΝΟΠ και Νεοκλής Γεωργόπουλος από την καρναβαλική ομάδα και ιατρός του οι οποίοι αναφέρθηκαν στην πολύπλευρη παρουσία του, αλλά και την παρακαταθήκη του, ειδικά σε ότι αφορά τον ΝΟΠ.

θυμίζουμε ότι ο εκλιπών είχε εκλεγεί πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Πατρών στις τελευταίες αρχαιρεσίες, όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και απείχε από τα καθήκοντά του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



