Η Ολύμπια οδός στηρίζει τον Ημιμαραθώνιο «Φάνης Τσιμιγκάτος»

Όπως ανακοινώθηκε, η ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ στηρίζει έμπρακτα τον αθλητισμό και γίνεται Silver Sponsor στον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Πάτρας 2025 «Φάνης Τσιμιγκάτος»! που θα γίνει το Σάββατο 11 Οκτωβρίου.

«Με την υποστήριξή της Ολυμπίας οδού, γεμίζουμε δύναμη ώστε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε μια διοργάνωση που φέρνει κοντά αθλητές, δρομείς και φίλους του αθλητισμού» αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση.

