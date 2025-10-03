Η Ολυμπιάδα δοκιμές στο τουρνουά που διοργανώνει

Λίγες ημέρες πριν την επίσημη έναρξη του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής βόλεϊ, η Ολυμπιάδα διοργανώνει δυνατό τουρνουά και ο τεχνικός Ακης Δαρείος θα έχει την ευκαιρία να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα.

Το τουρνουά θα γίνει το Σαββατοκύριακο 4-5 Οκτωβρίου και εκτός από τους “πορτοκαλί”, συμμετέχει ο Αιγιαλέων, ο Ήφαιστος Φλώρινας και ο Παμβοχαϊκός.

Συγκεκριμένα, η Ολυμπιάδα την πρώτη ημέρα του τουρνουά θα αντιμετωπίσει τον Ήφαιστο Φλώρινας, ενώ στο άλλο παιχνίδι θα αναμετρηθούν ο Αιγιαλέων με τον Παμβοχαϊκό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σήμερα:

17.00: ΑΟ ΑΙγιαλέων-Παμβοχαϊκος

19.00: Ολυμπιάδα-Ήφαιστος Φλώρινας

ΑΥΡΙΟ:

16.00: Μικρός τελικός

18.00: Μεγάλος τελικός

