Η Ολυμπιάδα δυνατό τουρνουά με Ηφαιστο, ΑΟ Αιγιαλέων και Παμβοχαϊκό

Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος η διοίκηση της Ολυμπιάδας διοργανώνει δυνατό τουρνουά βόλεϊ το οποίο θα αποτελέσει την πρόβα τζενεράλε πριν απ την έναρξη του πρωταθλήματος.

Η ανακοίνωση της διοίκησης: «Λίγες ημέρες πριν την επίσημη έναρξη του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής και πιο συγκεκριμένα το Σαββατοκύριακο 4-5 Οκτωβρίου, η Ολυμπιάδα θα φιλοξενήσει στο γήπεδό της ένα δυνατό τουρνουά, στο οποίο θα συμμετάσχουν εκτός από τους “πορτοκαλί”, ο Αιγιαλέων, ο Ήφαιστος Φλώρινας και ο Παμβοχαϊκός.

Ο Άκης Δαρείος και οι παίκτες του θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε ισχυρές ομάδες, καθώς και οι τέσσερις που συμμετέχουν διαθέτουν ανταγωνιστικά ρόστερ.

Συγκεκριμένα, η Ολυμπιάδα την πρώτη ημέρα του τουρνουά θα αντιμετωπίσει τον Ήφαιστο Φλώρινας, ενώ στο άλλο παιχνίδι θα αναμετρηθούν ο Αιγιαλέων με τον Παμβοχαϊκό.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στην αφίσα του τουρνουά».

