Η Ολυμπιάδα επέστρεψε στις νίκες με τον Έσπερο
07 Φεβ. 2026 20:55
Pelop News

Πραγματοποιώντας πολύ καλή εμφάνιση η ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας νίκησε εκτός έδρας με 3-0 (25-20, 25-23, 26-24) σετ, τον Έσπερο εκτός έδρας στο Δημοτικό Γυμναστήριο Καλλιθέας στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής.

Η πατρινή ομάδα που έπαιξε χωρίς τον Κάβουρα με τους 3 βαθμούς παραμένει στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας και μένει στο «κόλπο» για τα plays-offs.

Στα του αγώνα, οι «πορτοκαλί» ήταν καλύτεροι και μπορεί να δυσκολευτήκαν στο δεύτερο και στο τρίτο σετ, όμως στις λεπτομέρειες ήταν ανώτεροι και πήραν την καθαρή νίκη.

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Δαρείος): Ρουμελιώτης, Φερτάκης, Μπρουςκ, Παναγιωτάρας, Αδαμόπουλος, Παπακωνσταντόπουλος, λίμπερo ο Πετρίδης, (Γιαννόπουλος).

