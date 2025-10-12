Η Ολυμπιάδα φιλική νίκη με ΑΟ Αιγιαλέων

Σε καλή κατάσταση βρίσκεται η ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας η οποία επικράτησε εκτός έδρας με 3-1 19-25, 24-26, 23-25, 26-28) σετ του Α.Ο. Αιγιαλέων σε φιλική αναμέτρηση στο Αίγιο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων για το πρωτάθλημα τα Α2 Εθνικής, που ξεκινά το Σαββατοκύριακο.

Ο προπονητής της Ολυμπιάδας Άκης Δαρείος δήλωσε: «Είμαι ευχαριστημένος γιατί παρόλο που ξεκινήσαμε λίγο νωθρά τον αγώνα καταφέραμε να ανακάμψουμε και να βελτιωθούμε σε όλους τους τομείς κατακτώντας νίκη. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο ενόψει της πρεμιέρας της Α2 Εθνικής την ερχόμενη εβδομάδα».

ΑΟ ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ (Λιβαθηνός): Σαλαβασίδης, Ντόντης, Βασιλάκος, Πατρινός, Κοντογωεργόπουλος, Μαρουλάς, λίμπερο ο Χ. Δασκαλόπουλος (Φ. Δασκαλόπουλος, Πομώνης, Αντωνάτος, Λουτσόπουλος, Σπυρόπουλος, Μαυρομάτης).

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Α. Δαρείος): Φερτάκης, Κάββουρας, Παναγιωτάρας, Μπρούκς, Αδαμόπουλος, Βεζύρης, λίμπερο ο Πετρίδης, (Ρουμελιώτης, Γαλάνης, Παπακωνσταντόπουλος, Βαφάκης).

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



