Η Ολυμπιάδα καθάρισε με «τρίποντο» το Παγκράτι

Επιστροφές στις νίκες για την ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας η οποία έκανε καλή εμφάνιση και νίκησε εντός έδρας, με 3-1 (25-14, 25-21, 24-26, 25-13) σετ, το Παγκράτι για την 5η αγωνιστική της Α2 Εθνικής και πανηγύρισε την 4η φετινή νίκη.

Οι «πορτοκαλί» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκαν με 2-0 στα σετ. Στο τρίτο, οι Πατρινοί χαλάρωσαν κατά διαστήματα, δίνοντας την ευκαιρία στους αντιπάλους να μειώσουν σε 2-1, κατακτώντας το σετ στην παράταση. Ωστόσο, οι παίκτες του Άκη Δαρείου στο τέταρτο σετ δεν άφησαν κανένα περιθώριο για απώλεια βαθμού, κατακτώντας το άνετα και φτάνοντας στη «καθαρή» νίκη.

Ο προπονητής της ομάδας, Άκης Δαρείος, δήλωσε: «Μπήκαμε δυνατά στο παιχνίδι, προηγηθήκαμε, αλλά στη συνέχεια δώσαμε δικαίωμα στους αντιπάλους να πάρουν το σετ. Στο τελευταίο σετ δείξαμε σοβαρότητα και πήραμε τους βαθμούς της νίκης».

ΟΛΥΜΠΙΔΑ (Δαρείος): Ρουμελιώτης, Φερτάκης, Αδαμόπουλος, Παναγιωτάρας, Μπρουκς, Βεζύρης, λίμπερο ο Πετρίδης, Γεωργιόπουλος, Κάββουρας, Σπυρόπουλος (λίμπερο), Παπακωνσταντόπουλος.

