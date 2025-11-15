Η Ολυμπιάδα καθάρισε με «τρίποντο» το Παγκράτι

Η Ολυμπιάδα καθάρισε με «τρίποντο» το Παγκράτι
15 Νοέ. 2025 20:44
Pelop News

Επιστροφές στις νίκες για την ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας η οποία έκανε καλή εμφάνιση και νίκησε εντός έδρας, με 3-1 (25-14, 25-21, 24-26, 25-13) σετ, το Παγκράτι για την 5η αγωνιστική της Α2 Εθνικής και πανηγύρισε την 4η φετινή νίκη.

Οι «πορτοκαλί» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκαν με 2-0 στα σετ. Στο τρίτο, οι Πατρινοί χαλάρωσαν κατά διαστήματα, δίνοντας την ευκαιρία στους αντιπάλους να μειώσουν σε 2-1, κατακτώντας το σετ στην παράταση. Ωστόσο, οι παίκτες του Άκη Δαρείου στο τέταρτο σετ δεν άφησαν κανένα περιθώριο για απώλεια βαθμού, κατακτώντας το άνετα και φτάνοντας στη «καθαρή» νίκη.

Ο προπονητής της ομάδας, Άκης Δαρείος, δήλωσε: «Μπήκαμε δυνατά στο παιχνίδι, προηγηθήκαμε, αλλά στη συνέχεια δώσαμε δικαίωμα στους αντιπάλους να πάρουν το σετ. Στο τελευταίο σετ δείξαμε σοβαρότητα και πήραμε τους βαθμούς της νίκης».

ΟΛΥΜΠΙΔΑ (Δαρείος): Ρουμελιώτης, Φερτάκης, Αδαμόπουλος, Παναγιωτάρας, Μπρουκς, Βεζύρης, λίμπερο ο Πετρίδης, Γεωργιόπουλος, Κάββουρας, Σπυρόπουλος (λίμπερο), Παπακωνσταντόπουλος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:03 Μενδώνη και Φωτήλας στην πλατεία Γεωργίου: Τα ιστορικά σιντριβάνια της Πάτρας αποκτούν νέα λάμψη- Αυτοψία στο έργο ΦΩΤΟ
22:00 Πούτιν – Νετανιάχου σε απευθείας γραμμή: Στο τραπέζι Γάζα, εκεχειρία και ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα
21:48 «Ο πόνος έγινε φλόγα μέσα μου»: Ο Πάνος Ρούτσι συγκλόνισε στο Πολυτεχνείο μιλώντας για τον γιο του, Ντένις, και τα Τέμπη
21:36 Μυστήριο στη Μαγνησία: 40 μέρες αγνοείται 72χρονος Αυστριακός τουρίστας – Βρέθηκε το αυτοκίνητό του σε δύσβατη περιοχή
21:29 Επιστροφή στις νίκες για τον Ερμή
21:24 «Φορτίο» από Ισπανία: 353 κιλά κάνναβης εντοπίστηκαν σε νταλίκα στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας
21:12 Ο Προμηθέας 2014 μεγάλο διπλό με Εσπερο
21:12 Οργή για το «κυνήγι της Πεντέλης»: Φιλοζωικές καταγγέλλουν μαζική θανάτωση αγριόχοιρων δίπλα σε κατοικημένες περιοχές
21:00 Σαρώνει η «Κλαούντια» την Πορτογαλία: Νεκροί, τραυματίες και χάος από την τροπική καταιγίδα
20:52 Πρώτη καταδίκη με τον νέο νόμο για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη: Εννέα μήνες με αναστολή στα 23 μέλη του Ρουβίκωνα
20:48 Απαγόρευση συγκεντρώσεων στην Αθήνα λόγω επίσκεψης Ζελένσκι – Αυξημένα μέτρα ασφαλείας
20:44 Η Ολυμπιάδα καθάρισε με «τρίποντο» το Παγκράτι
20:36 Φρίκη σε οίκο ευγηρίας: Η 89χρονη κυρία Μαρία πέθανε μετά από άγρια κακοποίηση – «Η γιαγιά θα ζούσε 100%», λέει ο εγγονός της ΒΙΝΤΕΟ
20:28 Ανδρικόπουλος: «Μας στοίχισαν κάποια λάθη στο τέλος»
20:24 Άνοιξη στα μέσα Νοέμβρη: Ζέστη, αφρικανική σκόνη και ήλιος την Κυριακή
20:24 Το σκυλί που “έριξε” το πούλμαν: 14 τραυματίες στο Βελεστίνο – Ο οδηγός απέφυγε το ζώο και βγήκε από τον δρόμο
20:12 Νέα υπόθεση βίας ανηλίκων στον Εύοσμο: Έξι κορίτσια επιτέθηκαν και κατέγραψαν τον ξυλοδαρμό δύο 13χρονων
20:00 Συνέντευξη με την Τεχνητή Νοημοσύνη: «Είμαι το αποτύπωμα του ανθρώπου πάνω στο μηχάνημα»
19:48 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Μου έσκαβε τον λάκκο» – Οι βαριές καταγγελίες κατά της Έλενας Χριστοπούλου για πλαστογραφία και υπεξαίρεση
19:36 ΗΠΑ και Ισραήλ σχεδιάζουν νέο «χάρτη» για τη Γάζα: Πράσινη ζώνη υπό στρατιωτικό έλεγχο και κόκκινη ζώνη για τους Παλαιστίνιους
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ