Η Ολυμπιάδα λύγισε από την ισχυρή ΑΕΚ

13 Δεκ. 2025 20:19
Pelop News

Η ανδρική ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας γνώρισε την ήττα με 3-0 (25-23, 25-18, 25-13)

σετ από την ΑΕΚ εκτός έδρας, για την 9η αγωνιστική της Α2 Εθνικής.

Οι «πορτοκαλί» κατάφεραν να είναι ανταγωνιστικοί στο πρώτο σετ και μέχρι τα μισά του δεύτερου, ωστόσο στη συνέχεια οι γηπεδούχοι ανέβασαν πολύ την απόδοσή τους στο σέρβις και σε συνδυασμό με την κακή υποδοχή των παικτών μας, ήρθε η ήττα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο τεχνικός της ομάδας, Άκης Δαρείος τόνισε: «Καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε αγωνιστικά μόνο στο μισό, επί της ουσίας, παιχνίδι και αυτό δεν μας άφησε περιθώρια να διεκδικήσουμε τη νίκη. Η κακή μας υποδοχή μας στοίχισε την ήττα».

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Δαρείος): Ρουμελιώτης, Φερτάκης, Αδαμόπουλος, Παναγιωτάρας, Μπρουκς, Βεζύρης, λίμπερο ο Πετρίδης, Γεωργιόπουλος, Γιαννόπουλος.

