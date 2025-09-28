Η Ολυμπιάδα νίκησε σε φιλικό τον Ερμή

Φιλική νίκη με 3-0 (18-25, 25-27, 22-25) σετ κόντρα στον Ερμή πήρε η Ολυμπιάδα σε φιλικό παιχνίδι που έγινε χθες στο γήπεδο «Κώστας Πετρόπουλος».

Και οι δυο ομάδες είχαν απουσίες ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε τους δυο προπονητές να κάνουν δοκιμές επί δοκιμών ενόψει των επίσημων αγώνων.

ΕΡΜΗΣ (Χριστόπουλος): Δρακόπουλος, Κανελλόπουλος, Μπαϊλος, Τσιχλιάς, Κούγιας, Μπακούλιας, λίμπερο ο Παρδαλάκης, (Βατυλιώτης, Βίτσιος).

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Δαρείος): Φερτάκης, Κάββουρας, Μπρουκς, Γεωργιόπουλος, Βεζύρης, Αδαμόπουλος, λίμπερο ο Πετρίδης, Ρουμελιώτης, Παπακωνσταντόπουλος, Γαλάνης, Γιαννόπουλος.

