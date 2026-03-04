Η Ολυμπιάδα πήρε τη νίκη με τα Αραχωβίτικα Ακταίο, ΦΩΤΟ

Σε παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 18η αγωνιστική της Α1 Κατηγορίας της ΕΣΚΑ-Η η Ολυμπιάδα νίκησε 66-61 τα Αραχωβίτικα/ Ακταίο και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα.

Τα 10λεπτα: 15-12, 16-11, 15-17, 20-16.

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Βουρνάς): Γιαννακόπουλος 14 (3), Σωτηρόπουλος 4 (1), Τσαούσης 3 (1), Χριστοδουλόπουλος 3 (1), Αδαμόπουλος, Καρακάσης 11 (1), Παπαχρήστος 6, Θ. Αθανασόπουλος 25.

ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ ΑΚΤΑΙΟ (Τουβάκης): Παπαηλιού 9 (1, Τάγκαλος, Τουλάτος, Μάγκος 10 (3), Ι. Μελετίου, Κ. Μελετίου 4 (1), Γ. Μπόγρης 6, Δημόπουλος 3 (1), Λ. Μπόγρης 23 (2), Κοντογιάννης 6.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(Σε 18 αγωνιστικές)

ΑΕ Ροϊτίκων 36

ΕΑΠ 32

Κεραυνός 31

Αραχ.Ακταίο 31

Διαγόρας 29

Αστέρας Τεμ. 26

Αίολος Αγυιάς 26

Ολυμπιάδα 26

——————–

Απολλωνιάδα 26

————————————-

Δύμη 25

Νέοι Γλαύκου 24

Ηρακλής 24

ΠΑΣ Ναυπάκτου 23

————————————

Ανδραβίδα 19

ΕΠΟΜΕΝΗ (09/03/26)

ΑΕ Ροϊτίκων-ΠΑΣ Ναυπάκτου

ΕΑΠ-Διαγόρας

Κεραυνός-Νέοι Γλαύκου

Ηρακλής Πύργου-Δύμη

Ολυμπιάδα-Ανδραβίδα

Αραχ. Ακταίο-Απολλωνιάδα

Αίολος Αγυιάς-Αστέρας Τέμενης

