Η Ολυμπιάδα πήρε το ντέρμπι με ανατροπή-Κέρδισε το πατρινό βόλεϊ

25 Οκτ. 2025 21:20
Pelop News

Σε ένα παιχνίδι διαφήμιση για το πατρινό βόλεϊ η ομάδα της Ολυμπιάδας  καταφέρτε με ανατροπή να νικήσει με 3-2 σετ τον Ερμή στο τοπικό ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής της Α2 Εθνικής και έκανε το 2Χ2.

Ανεξάρτητα από τον νικητή του αγώνα, το μεγάλος κέρδος των δυο ομάδων ηταν ότι προσέφεραν πλούσιο θέαμα σε όσους βρέθηκαν στο Κώστας Πετρόπουλος το οποίο δεν ηταν γεμάτο, αλλά είναι σίγουρο ότι μετά από τέτοιο παιχνίδι θα γεμίσει στα επόμενα ματς.

Ηταν ένα παιχνίδι που τα είχε όλα, ανατροπές, σπουδαίες φάσεις, αποβολή του προπονητή του Ερμή Γιώργου Χριστόπουλου και τον αειθαλή Νίκο Ρουμελιώτη να κάνει πολύ καλή εμφάνιση και να βοήθα καταλυτικά την Ολυμπιάδα να φτάνει στη νίκη.

Στο αγωνιστικό μέρος, ο Ερμής μπήκε πιο δυνατά και προηγήθηκε με 2-0 σετ χάρη στο καλό του σερβίς που χάλασε την αντίπαλη υποδοχή και έτσι πήρε σχετικά εύκολα τα δυο πρώτα σετ.

Στη συνέχεια, όμως ο τεχνικός της Ολυμπιάδας, Ακης Δαρείος ξεκινώντας τον Νίκο Ρουμελιώτη στο αρχικά σχήμα και αυτό βοήθησε ώστε να κατακτήσει το τρίτο σετ και να γίνει το 201.

Στο τέταρτο σετ, οι πορτοκαλί ήταν καλύτεροι, με καλή υποδοχή και τον Μπρουκς να κάνει πολύ καλή εμφάνιση πήραν και πάλι προβάδισμα με 12-8 , 18-13 και 24-17.

Σε εκείνο το σημείο όμως ο Ερμής έγραψε ένα σερί 7-0 χάρη στα σέρβις του Τσιχλιά και ισοφάρισε σε 24-24, ωστόσο η Ολυμπιάδα πήρε το σετ με 27-25.

Στο ται-μπρεικ έγινε εκ νέου μάχη, η Ολυμπιάδα προηγήθηκε με 10-7 και 13-10, όμως ο Ερμής ισοφάρισε σε 14-14, αλλά και πάλι η ομάδα του Δαρείου έδειξε ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία και πήρε το σε με 16-14.
21:20 Η Ολυμπιάδα πήρε το ντέρμπι με ανατροπή-Κέρδισε το πατρινό βόλεϊ
