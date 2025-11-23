Η Ολυμπιάδα σπουδαία εμφάνιση και «καθαρή» νίκη με τον ΑΟ Αιγιαλέων

Η Ολυμπιάδα σπουδαία εμφάνιση και «καθαρή» νίκη με τον ΑΟ Αιγιαλέων
23 Νοέ. 2025 18:49
Εξαιρετική εμφάνιση σήμερα για τη ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας η οποία πραγματοποίησε  είχε πολύ καλή απόδοση και έτσι νίκησε εκτός έδρας με 3-0 (26-24, 25-16, 25-18) σετ, τον ΑΟ Αιγιαλέων, στο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Α2 Εθνικής.

Η πατρινή ομάδα ήταν καλύτερη σε όλους τους τομείς, είχε καλή υποδοχή, σωστές επιλογές στην επίθεση και καλό μπλοκ με αποτέλεσμα να πάρει σχετικά εύκολα όλα τα σετ με εξαίρεση το πρώτο σετ, όπου έγινε ντέρμπι και κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Αυτή η πρώτη φετινή ήττα η οποία πλέον υποχώρησε στην 2η θέση της βαθμολογίας, έχοντας ως συγκάτοικο την Ολυμπιάδα η οποία μετρά 5 νίκες σε 6 αγωνιστικές.

ΑΟ ΑΙΓΙΑΛΕΩΝ (Λιβαθηνός): Βασιλάκος, Πατρινός, Φ. Δασκαλόπουλος, Ντόντης, Κοντογεωργόπουλος, Μαρουλάς, λίμπερο ο Χ. Δασκαλόπουλος, (Μουρτζης, Σαλαβασίδης, Λαμπρόπουλος)

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Δαρείος): Ρουμελιώτης, Φερτάκης, Αδαμόπουλος, Παναγιωτάρας, Μπρουκς, Βεζύρης, λίμπερο ο Πετρίδης,( Γεωργιόπουλος, Κάββουρας, Γιαννόπουλος).

