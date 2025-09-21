Η «ομηρία» των δύο παιδιών δεν έχει τελειώσει

* Ο Δημήτρης Ινδαρές είναι σκηνοθέτης, κινηματογραφιστής και συγγραφέας.

Η «ομηρία» των δύο παιδιών δεν έχει τελειώσει
21 Σεπ. 2025 14:00
Pelop News

Σε πολλά ζητήματα το ενδιαφέρον μας εκτονώνεται σ΄ ένα μπρα ντε φερ στα κοινωνικά δίκτυα: Στην επικράτηση, την επιβεβαίωση, τη «δικαίωση» της άποψής μας στο επίπεδο των εντυπώσεων. Πίσω όμως από αυτές, η αποδόμηση των θεσμών λειτουργεί συστηματικά και ασίγαστα.

Η «ομηρία» των δύο παιδιών δεν έχει τελειώσει. Αν δεν υπάρξει η απόσυρση των κατηγοριών και η οφειλόμενη πανηγυρική αθώωσή τους, αν δεν υπάρξει τιμωρία εκείνων που τόσο εύκολα, τόσο πρόχειρα, τόσο επιπόλαια (ή τόσο δόλια; Η δικαιοσύνη θα κρίνει) επιχείρησαν να τα παγιδεύουν σε αυτήν την οδυνηρή περιπέτεια, αν δεν αντιληφθούμε επίσης πως τέτοιες επαναλαμβανόμενες «αστοχίες» του σώματος ενθαρρύνονται από την ίδια την εκτελεστική εξουσία και κορυφαίους παράγοντες της «φιλαλήθους» παράταξης, σε πείσμα των παρεμβάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη, αλλά και του ίδιου του Συντάγματος, με αναρτήσεις που νομιμοποιούν «ανώνυμες πηγές» και με καταστρατήγηση του τεκμηρίου αθωότητας, θα πρέπει πια να μιλάμε για την παγίωση ενός καθεστώτος που δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την αλήθεια και τη δικαιοσύνη.

Κάθε συνειδητός πολίτης χαίρεται που ένας εισαγγελέας και ένας ανακριτής στάθηκαν στο ύψος τους. Κάποιοι προηγούμενοι, όμως, τα έκαναν, απ’ ό,τι φαίνεται, μούσκεμα. Το «παραμύθι» αυτό θα μπορούσε να έχει σταματήσει νωρίτερα. Κάποια επόμενη φορά μπορεί να σταματήσει αργότερα.

Η υποψία πως τέτοιες «επώνυμες» περιπτώσεις, που έχουν, συν τοις άλλοις, την αγαθή τύχη της αλληλεγγύης, είναι η κορυφή του παγόβουνου, δημιουργεί μια ζοφερή αίσθηση δυστοπίας, που δεν αξίζει να εγκαθιδρυθεί στην πατρίδα μας.

