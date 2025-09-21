Η ΟΠΚΕ συνέλαβε τον γιο πασίγνωστου αχαιού πολιτικού με...σπρέι πιπεριού!

Στο Αστυνομικό Τμήμα στην Κηφισιά κατέληξε γιος πασίγνωστου πατρινού πολιτικού (την περασμένη εβδομάδα «έπαιξε« πολύ γερά σχεδόν σε όλα τα ΜΜΕ), το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (19/9), ύστερα από τυχαίο έλεγχό του από ομάδα ΟΠΚΕ της ΕΛ.ΑΣ.

Όλα άρχισαν όταν οι αστυνομικοί αποφάσισαν, λίγο μετά τις 23:00, να κάνουν έλεγχο σε αυτοκίνητο που βρισκόταν στην οδό Χαριλάου Τρικούπη στη Νέα Ερυθραία. Οδηγός του οχήματος ήταν ο 19χρονος γιος γνωστού πολιτικού (πρώην υπουργού).

Όπως διαπιστώθηκε, το αυτοκίνητο ήταν ιδιοκτησίας της μητέρας του. Οι άνδρες της ΟΠΚΕ ρώτησαν τον 19χρονο εάν υπάρχει κάτι παράνομο στο αυτοκίνητο και εκείνος απάντησε αρνητικά.

Ακολούθησε έλεγχος κατά τον οποίο βρέθηκε ένα σπρέι πιπεριού. Έτσι ο νεαρός συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα στην Κηφισιά, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για το νόμο περί όπλων.

Οι πληροφορίες λένε ότι μαζί με τον γιο του πολιτικού ήταν κι ένας φίλος του που βρέθηκε με μικροποσότητα κάνναβης.

Οι δύο νεαροί οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας, καθώς πρόκειται για παραβάσεις που συνήθως αντιμετωπίζονται με ήπια ποινική μεταχείριση.

