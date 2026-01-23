Η Ουγγαρία πέταξε εκτός τελικού την Ελλάδα με 15-12 – Θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο

Εκτός τελικού στο Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο ανδρών του Βελιγραδίου έμεινε η Ελλάδα αφού ηττήθηκε με 15-12 από την Ουγγαρία στον 1ο ημιτελικό.

Η Ελλάδα θα παίξει την Κυριακή με την χαμένη από το ζευγάρι του 2ου ημιτελικού (21:30) της Ιταλίας με την Σερβία για το χάλκινο μετάλλιο.

Θυμίζουμε η Ελλάδα δεν έχει ακόμα μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και θα ψάξει το πρώτο της την Κυριακή χωρίς τον Θόδωρο Βλάχο στον πάγκο της. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα στο φινάλε του αγώνα και την θέση του την Κυριακή θα πάρει ο Τάσος Σχίζας.

H Ελλάδα πλήρωσε το απίθανο 8/9 στον παίκτη παραπάνω της Ουγγαρίας την ώρα που εκείνη είχε 5/12!

Ο αγώνας

Ο Ντίνος Γενηδουνιάς άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο 7.14′ και ο Μάνχρετζ ισοφάρισε σε 1-1!

Στο 6.13′ πριν το τέλος της 1ης ο Κάκαρης με γκολ στον παραπάνω έγραψε το 2-1 και ο Σκουμπάκης με εξάμετρο έκανε το 3-1.

Με δύο γκολ από Τάτραϊ και Νάγκι η Ουγγαρία ισοφάρισε σε 3-3. Ο Δημήτρης Σκουμπάκης με το 2ο γκολ του έδωσε και πάλι προβάδισμα (4-3) την Ελλάδα (2.26 στον παραπάνω).

Με γκολ του Γκίλα η Ελλάδα πήγε και πάλι στο +2 (5-3) αλλά ο Βινγκάρι μείωσε σε 5-4.

Η 2η περίοδος ξεκίνησε με γκολ στον παραπάνω του Μάνχρετζ αλλά ο Παπαναστασίου έγραψε το 6-5 και αυτός σε επίθεση με παίκτη παραπάνω.

Πάλι ο Μάνχρετζ βρήκε δίχτυα στον παραπάνω για το 6-6 στο 6.38′ πριν το ημίχρονο.

Ο Κάκαρης έβαλε και πάλι σε θέση οδηγού (7-6) την Ελλάδα με γκολ του στο 3.05. Η Ουγγαρία ισοφάρισε με τον Βίνσε Βάργκα αλλά ο Νίκος Παπανικολάου άνοιξε λογαριασμό και με τέρμα στα 2.14′ έγραψε το 8-7.

Ο Νάγκι πέτυχε το 8ο γκολ της Ουγγαρίας στο 1.55 και το 8-8 ήταν το σκορ του ημιχρόνου.

Ο Μάνχρετζ με το 4ο του γκολ έδωσε πρώτη φορά προβάδισμα (8-9) στην Ουγγαρία στο 7.00′. Ο Νάγκι σκόραρε στο 6.20′ για το 8-10 και η Ουγγαρία με τον Βίσμεγκ έφτασε στο 8-11.

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος πέτυχε το πρώτο γκολ της Ελλάδας στην 3η περίοδο (9-11 στο 2.49′) και ο Στάθης Καλογερόπουλος μείωσε σε 10-11.

Ο Βίνγκαρι έγραψε το 10-12 στο 1.08′ (πάλι στον παραπάνω)που ήταν και το σκορ μετά το τελευταίο σφύριγμα στην 3η.

Ο Γιάνσικ σκόραρε για το 10-13 στο 4.54′ και ο Νάγκι στον παραπάνω έδωσε προβάδισμα 4 γκολ στην Ουγγαρία στο 3.45′.

Ο Κάκαρης μείωσε σε 11-14 στο 1.41′ και ο Αργυρόπουλος πέτυχε το 12ο γκολ της Ελλάδας στα 44”.

Ο Βέντελ Βίγκβαρι έγραψε το τελικό 12-15.

Τα οχτάλεπτα: 5-4, 3-4, 2-4,2-3

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 1, Σκουμπάκης 2, Γκιουβέτσης, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας 1, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης 3, Νικολαΐδης, Παπανικολάου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος.

Ουγγαρία (Ζολτ Βάργκα): Τσόμα, Άνγκιαλ, Μάνχερτζ 4, Άκος Νάγκι 2, Βίνσε Βίγκβαρ , Άνταμ Νάγκι 2, Φέκετε, Τάτραϊ 1, Κόβατς, Βέντελ Βίγκβαρι 3, Γιάνσικ 1, Βόγκελ, Βίσμεγκ 1, Βίνσε Βάργκα 1.

