Η «Π» στις Βρυξέλλες: Ακρίβεια χωρίς όρια, απόσταση στους μισθούς ΦΩΤΟ

Απογοητευτικά ήταν τα αποτελέσματα της αυτοψίας που πραγματοποίησε προ ημερών η «Πελοπόννησος» σχετικά με τις τιμές βασικών ειδών διατροφής σε σούπερ μάρκετ των Βρυξελλών, οι οποίες αναδεικνύουν τη διαφορά που υφίσταται ανάμεσα σε Βέλγιο και Ελλάδα.

Καταρχάς, αξίζει να σημειωθεί ότι ο μέσος μισθός στο Βέλγιο κυμαίνεται περίπου μεταξύ 3.500 και 4.000 ευρώ μικτά τον μήνα στις Βρυξέλλες (ιδιωτικός τομέας), γεγονός που αντιστοιχεί σε καθαρές αποδοχές περίπου 2.600 ευρώ, ανάλογα με τη φορολογία και τις παροχές, καθώς το φορολογικό σύστημα διαφέρει σημαντικά σε σχέση με την Ελλάδα.

Στην Ελλάδα, μπορεί ο κατώτατος μισθός να αυξήθηκε σωρευτικά κατά 35,% από το 2019, ωστόσο οι μέσοι μισθοί παραμένουν σε μεγάλο βαθμό καθηλωμένοι, γεγονός που δυσχεραίνει την επίτευξη του κυβερνητικού στόχου για μέσο μισθό 1.500 ευρώ έως το 2027.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε πρόσφατα η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε το 2025 στα 1.500 ευρώ, από 1.264 ευρώ το 2019, σημειώνοντας συνολική αύξηση της τάξης του 20%. Ωστόσο, εξακολουθεί να παρατηρείται μια πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με το Βέλγιο, η οποία ξεπερνά τα 1.000 ευρώ -ένα ποσό ιδιαίτερα σημαντικό για κάθε εργαζόμενο.

Με βάση τα παραπάνω, θα ανέμενε κανείς ότι σε ένα σούπερ μάρκετ οι τιμές των βασικών ειδών διατροφής δεν θα ήταν ίδιες και ότι η διαφορά στους μισθούς θα αποτυπωνόταν αντίστοιχα και στο κόστος των προϊόντων. Δυστυχώς, όμως, η αυτοψία της «Π» σε σούπερ μάρκετ γνωστής γαλλικής αλυσίδας έδειξε ότι οι τιμές βασικών προϊόντων -αυτών που αγοράζει κάθε νοικοκυριό- είναι σχεδόν ίδιες.

Με απλά λόγια: Δεν είναι δυνατόν να αγοράζει το γάλα στην ίδια τιμή ένας εργαζόμενος που λαμβάνει 1.400 ευρώ και ένας που λαμβάνει 2.600 ευρώ! Κάτι δεν λειτουργεί σωστά και η ελληνική Πολιτεία οφείλει να προχωρήσει σε παρεμβάσεις, είτε μειώνοντας τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ είτε αυξάνοντας τους μισθούς ώστε να εξομαλυνθεί αυτή η διαφορά ανάμεσα στους πολίτες των δύο χωρών.

Αλλωστε, είναι γνωστό ότι η ακρίβεια αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα για τον μέσο Ελληνα και καταγράφεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις.

Ενδεικτικά, η αυτοψία της «Π» κατέγραψε τις εξής τιμές:

Ετοιμες σαλάτες: Από 1,10 έως 1,97 ευρώ, ανάλογα με την εταιρεία.

Ζυμαρικά (σπαγγέτι ή λιγκουίνι): Από 1,45 ευρώ.

Κατεψυγμένες πίτσες ιταλικών εταιρειών: Από 5,35 ευρώ και άνω, ανάλογα με τη μάρκα.

Πατατάκια γνωστής εταιρείας (μεγάλη συσκευασία): Από 1,89 ευρώ.

Γάλα γαλλικής εταιρείας: Από 1,89 ευρώ και άνω, ανάλογα με την ποιότητα.

Οι τιμές αυτές είναι σχεδόν ίδιες με αυτές που ισχύουν στην Ελλάδα και οι αποκλίσεις δεν ξεπερνούν το 15%, είτε προς τα πάνω είτε προς το κάτω.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



