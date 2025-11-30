Η Παναχαϊκή απέδρασε από το Καναλάκι

Με ένα «επαγγελματικό», αλλά και πολύ σημαντικό ταυτόχρονα διπλό, επιστρέφει από το Καναλάκι η μπασκετική Παναχαϊκή, η οποία επικράτησε επί της ομώνυμης ομάδας με σκορ 77-65 στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του Α΄ Ομίλου της National League 2. Η νίκη πανηγυρίστηκε δεόντως από την τεχνική ηγεσία και τους παίκτες των «κοκκινόμαυρων», αλλά και από τα μέλη της διοίκησης, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Κώστα Σβόλη, που βρέθηκαν στον νομό Πρεβέζης.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής της Παναχαϊκής Θανάσης Λιόνας δήλωσε τα εξής: «Είναι μια σημαντική νίκη σε μια δύσκολη έδρα. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Επαιξαν με δύναμη και πάθος, ήταν συγκεντρωμένοι και κατάφεραν να πάρουν το διπλό. Δεν είναι εύκολες οι εκτός έδρας νίκες στην κατηγορία μας. Συνεχίζουμε με το κεφάλι χαμηλά. Τη σημερινή νίκη την αφιερώνω στους συνεργάτες μου, Νίκο Μενούνο και Νίκο Ξούλο και στον αντιπρόεδρο της Παναχαϊκής Κώστα Σβόλη και στον ταμία Βασίλη Τσούνα που ταξίδεψαν στο Καναλάκι για να μας στηρίξουν. Επίσης, την αφιερώνω και στον Αντρέιγια-Αντρέα Σούτοβιτς για την ονομαστική γιορτή του».

Διαιτητές: Κανελλόπουλος-Τζιμογιάννης-Φίλιας. Τα 10λεπτα: 18-20, 29-40 (ημ.), 50-60, 65-77.

ΚΑΝΑΛΑΚΙ (Κοσμάς): Πάνου 8 (1), Κασκάνης 8 (2), Πολύζος 17 (5), Μάντζιος 15 (1), Καννής 10, Σωτηρίου 4, Μπιλιούρης 2, Αγιούς 1.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Λιόνας): Χατζόπουλος 23 (1), Χριστόπουλος 12, Μπίρμπας 2, Τσιμίδης 6, Κανελλάκης 5 (1), Νικολάου 12 (2), Οικονομίδης 2, Χρονόπουλος 7 (1), Σάτοβιτς 4, Καραγγελής 4.

