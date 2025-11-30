Η Παναχαϊκή απέδρασε από το Καναλάκι

Η μπασκετική Παναχαϊκή επιστρέφει με ένα πολύ σημαντικό διπλό από το Καναλάκι, το οποίο τη διατηρεί στην κορυφή της βαθμολογίας στον Α΄ Ομιλο της National League 1.

Η Παναχαϊκή απέδρασε από το Καναλάκι Νέα νίκη για την Παναχαϊκή του Θανάση Λιόνα
30 Νοέ. 2025 20:05
Pelop News

Με ένα «επαγγελματικό», αλλά και πολύ σημαντικό ταυτόχρονα διπλό, επιστρέφει από το Καναλάκι η μπασκετική Παναχαϊκή, η οποία επικράτησε επί της ομώνυμης ομάδας με σκορ 77-65 στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του Α΄ Ομίλου της National League 2. Η νίκη πανηγυρίστηκε δεόντως από την τεχνική ηγεσία και τους παίκτες των «κοκκινόμαυρων», αλλά και από τα μέλη της διοίκησης, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Κώστα Σβόλη, που βρέθηκαν στον νομό Πρεβέζης.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής της Παναχαϊκής Θανάσης Λιόνας δήλωσε τα εξής: «Είναι μια σημαντική νίκη σε μια δύσκολη έδρα. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Επαιξαν με δύναμη και πάθος, ήταν συγκεντρωμένοι και κατάφεραν να πάρουν το διπλό. Δεν είναι εύκολες οι εκτός έδρας νίκες στην κατηγορία μας. Συνεχίζουμε με το κεφάλι χαμηλά. Τη σημερινή νίκη την αφιερώνω στους συνεργάτες μου, Νίκο Μενούνο και Νίκο Ξούλο και στον αντιπρόεδρο της Παναχαϊκής Κώστα Σβόλη και στον ταμία Βασίλη Τσούνα που ταξίδεψαν στο Καναλάκι για να μας στηρίξουν. Επίσης, την αφιερώνω και στον Αντρέιγια-Αντρέα Σούτοβιτς για την ονομαστική γιορτή του».

Διαιτητές: Κανελλόπουλος-Τζιμογιάννης-Φίλιας. Τα 10λεπτα: 18-20, 29-40 (ημ.), 50-60, 65-77.

ΚΑΝΑΛΑΚΙ (Κοσμάς): Πάνου 8 (1), Κασκάνης 8 (2), Πολύζος 17 (5), Μάντζιος 15 (1), Καννής 10, Σωτηρίου 4, Μπιλιούρης 2, Αγιούς 1.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Λιόνας): Χατζόπουλος 23 (1), Χριστόπουλος 12, Μπίρμπας 2, Τσιμίδης 6, Κανελλάκης 5 (1), Νικολάου 12 (2), Οικονομίδης 2, Χρονόπουλος 7 (1), Σάτοβιτς 4, Καραγγελής 4.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:19 Ρούμπιο για «ειρηνικές διαπραγματεύσεις»: Εχουμε πολλή δουλειά ακόμα…
21:58 Μπλόκα: Αγριεμένοι οι αγρότες, δεν κάνουν ούτε βήμα πίσω!
21:38 Νέα δημοσκόπηση της Marc: Το 44,5% προτιμά τη σταθερότητα
21:31 Διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο: Οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία για εκλογές
21:21 Σπανούλης, Λαρεντζάκης, Τολιόπουλος και Μήτρου-Λονγκ για το διπλό στην Πορτογαλία
21:20 Πότε θα χτυπήσει το νέο κύμα κακοκαιρίας
21:07 Δικηγόροι Πατρών: Ολα θα κριθούν σε τελικό μεταξύ Παπαναγιωτάκη και Μεταξά
21:00 Πάτρα: Τα ταξί τραβούν χειρόφρενο – Ποιες ημέρες κατεβαίνουν σε απεργία
20:55 Η Εθνική με Μπαζίνα και Καραγιαννίδη έκανε το 2 στα 2 – Φωτογραφίες/βίντεο
20:52 Ηλεία: Σφοδρή μετωπική σύγκρουση σε τροχαίο
20:47 Οι αγρότες αντεπιτίθενται και ετοιμάζουν μπλόκα σε όλη την Ελλάδα!
20:41 Ο Χρ. Μπούρας κάνει απολογισμό για το φετινό Welcome to UP 2025
20:36 Θάνατος Ραφαήλ στη Ρόδο: Τον σκότωσε χειροβομβίδα του 19671
20:32 Η θέση της Νίκης Βόλου για το περιστατικό στο «Πεπανός»
20:28 Πάπας Λέων: Μόνη λύση ένα αυτόνομο Παλαιστινιακό κράτος!
20:23 Μιλάνο: Απόπειρα βιασμού 24χρονης γυναίκας στο κέντρο της πόλης
20:17 Η Αχαγιά ΄82 ξεπέρασε το εμπόδιο του Τήρωνα – Φωτογραφίες
20:11 Ν. Δένδιας: «Ο Ελληνισμός δεν θα ανεχτεί να του επιβληθεί το τουρκολιβυκό μνημόνιο»!
20:11 Φοβερή αποκάλυψη της Ελένης Φουρέιρα για τον Μποτία!
20:05 Η Παναχαϊκή απέδρασε από το Καναλάκι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 29/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ