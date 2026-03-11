Η Παναχαϊκή έκλεισε φιλικό τεστ με Μιλτιάδη

Από τη στιγμή που δεν ξεκινούν το ερχόμενο σαββατοκύριακο οι αγώνες των play offs και των play outs στη Γ΄ Εθνική, οι ομάδες που εμπλέκονται ψάχνουν τρόπο για να παραμείνουν σε αγωνιστικούς ρυθμούς ώστε να μπουν όσο το δυνατόν πιο έτοιμες στη διαδικασία.

Γι’ αυτόν τον λόγο, η Παναχαϊκή έκλεισε για το Σάββατο ένα δυνατό φιλικό με αντίπαλο τον Μιλτιάδη το οποίο θα ξεκινήσει στις 16.30 στο γήπεδο των «κοκκινόμαυρων».

Στόχος του ελληνα προπονητή είναι να δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες ώστε να διατηρηθούν σε καλή κατάσταση.

