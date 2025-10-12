Η Παναχαϊκή για ότι καλύτερο στη Ζάκυνθο

Η Παναχαϊκή για ότι καλύτερο στη Ζάκυνθο
12 Οκτ. 2025
12 Οκτ. 2025 13:34
Pelop News

 

Αν μπορέσει να πάρει κάτι η Παναχαϊκή από το σημερινό παιχνίδι με τη Ζάκυνθο (Δημ. Στάδιο Ζακύνθου, 15.00), επιτυχία θα είναι.

Οι γηπεδούχοι είναι αυτοί που έχουν το άγχος, καθώς θέλουν τη νίκη για να μην μείνουν κι άλλο πίσω από την κορυφή, ενώ οι «κοκκινόμαυροι» θα παραταχθούν με σκοπό αρχικά να διαφυλάξουν την άμυνά τους και να αποφύγουν λάθη που στοιχίζουν, όπως έγινε στο προηγούμενο ματς με τον Πύργο.

Η Θύελλα Πατρών υποδέχεται τον Πανγυθεατικό (γηπ. Θύελλας, 16.00) και θέλει να επιστρέψει στις νίκες.

Τα άλλα παιχνίδια της 4ης αγωνιστικής του 4ου Ομίλου της Γ’ Εθνικής: Ερμής Μελιγούς – Μιλτιάδης (16.00), Λουτράκι – Πύργος (16.00), Πανθουριακός – Κόρινθος (16.00).

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΓ.  ΓΚΟΛ      Β.

Πέλοπας     3        5-1    9

ΠΑΣ Πύργος        3        6-2    7

Λουτράκι    3        4-2    6

Μιλτιάδης   3        5-4    6

Παναχαϊκή  3        5-4    6

Ζάκυνθος    3        4-3    4

Παναιγιάλειος       3        2-3    4

Θύελλα Π.   3        1-2    4

Ερμής Μελ. 3        1-3    1

Πανθουριακός      3        0-2    1

Πανγυθεατικός     3        1-4    1

Κόρινθος    3        3-7    1

 
