Η Παναχαϊκή κρίσιμο παιχνίδι με την Κόρινθο

Με νέο προπονητή τον Σπύρο Αντωνόπουλο θα παραταχθούν οι «κοκκινόμαυροι»

16 Νοέ. 2025 11:59
Με τον Σπύρο Αντωνόπουλο στον πάγκο της, θα υποδεχθεί η Παναχαϊκή την Κόρινθο (γηπ. Παναχαϊκής, 15.00) σε ένα παιχνίδι μεγάλης σημασίας για τους «κοκκινόμαυρους».
Το αρνητικό ήταν ο τραυματισμός του Αμαρίλντο Καμπεράι στην προπόνηση. Ο έμπειρος επιθετικός αισθάνθηκε κάποιες ενοχλήσεις και δεν θα προλάβει το ματς, ενώ απών θα είναι και ο τιμωρημένος Αγουρίδης.

Η αποστολή αποτελείται από τους παρακάτω ποδοσφαιριστές:

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΘΥΕΛΛΑ
Εκτός έδρας από το Λουτράκι φιλοξενείται ο Παναιγιάλειος (15.00), αλλά το ματς θα γίνει στο ΔΑΚ Κορίνθου και όχι στη φυσική έδρα της ομάδας. Διαιτητής θα είναι ο Κοτσώνης (Αρκαδίας). Μάλιστα, στο γήπεδο θα βρεθούν και πολλοί φίλοι των «μελανόλευκων» για να στηρίξουν την ομάδα τους.
Επίσης, η Θύελλα Πατρών θα παίξει στο Αστρος με τον Ερμή Μελιγούς (15.00) με διαιτητή τον Αποστολόπουλο (Μεσσηνίας).
Tα άλλα παιχνίδια της 9ης αγωνιστικής:
Πέλοπας Κιάτου – Μιλτιάδης (15.00)
Πανγυθεατικός – Ζάκυνθος (13.00)
Πανθουριακός – Πύργος (15.00).

