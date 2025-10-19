Η Παναχαϊκή μόνο νίκη με Πανθουριακό

19 Οκτ. 2025 12:57
Pelop News

Σε δύο μέτωπα είναι στραμμένη η προσοχή των φιλάθλων αναφορικά με την 5η αγωνιστική στον 4ο Ομιλο της Γ’ Εθνικής. Η Παναχαϊκή πρέπει να νικήσει τον Πανθουριακό αύριο (γηπ. Προσφυγικών, 16.00) για να αρχίσει να ανεβαίνει στη βαθμολογία μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες από Πύργο και Ζάκυνθο.
Οι «κοκκινόμαυροι» μετρούν επιστροφές και για πρώτη φορά φέτος θα έχουν τη δυνατότητα να παρατάξουν μια «κανονική» 11άδα με τους Συρμή και Καμπεράι να παίρνουν θέση πιθανότατα στο βασικό σχήμα.
Επίσης, υπάρχει το πρώτο μεγάλο τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στον Παναιγιάλειο και τη Θύελλα Πατρών στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου (16.00).
Τα άλλα παιχνίδια της αγωνιστική:
ΠΑΣ Πύργος – Ερμής Μελιγούς (16.00)
ΠΑΣ Κόρινθος – Πέλοπας Κιάτου (16.00)
Πανγυθεατικός – Μιλτιάδης (16.00)
Ζάκυνθος – Λουτράκι (15.00)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΓ.ΓΚΟΛΒ.
Πύργος 4 7-2 10
Μιλτιάδης 4 7-4 9
Πέλοπας 4 5-3 9
Ζάκυνθος 4 5-3 7
Παναιγιάλειος 4 4-3 7
Θύελλα Π. 4 3-3 7
Λουτράκι 4 4-3 6
Παναχαϊκή 4 5-5 6
Πανθουριακός 4 1-3 2
Κόρινθος 4 4-8 2
Πανγυθεατικός 4 2-6 1
Ερμής Μελ. 4 1-5 1
