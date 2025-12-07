Η Παναχαϊκή νίκησε και την ΑΕ Βαρθολομιού κι αρχίζει να βλέπει άνοδο – Φωτογραφία

Σταθερά στην κορυφή της βαθμολογίας στον Α΄ Ομιλο της National League 2 παραμένει η μπασκετική Παναχαϊκή, καθώς ξεπέρασε και το εμπόδιο της ΑΕ Βαρθολομιού.

Η Παναχαϊκή νίκησε και την ΑΕ Βαρθολομιού κι αρχίζει να βλέπει άνοδο - Φωτογραφία Η Παναχαϊκή ξεπέρασε και το εμπόδιο της ΑΕ Βαρθολομιού
07 Δεκ. 2025 20:10
Pelop News

Η Παναχαϊκή μπορεί να δυσκολεύτηκε στο α΄ ημίχρονο του αγώνα με τη μαχητική ΑΕ Βαρθολομιού, όμως κατάφερε εν τέλει να φτάσει στη νίκη με σκορ 73-62, ένα αποτέλεσμα που διατηρεί τους κοκκινόμαυρους» στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στον Α΄ Ομιλο της National League 2. Το «κλειδί» για το νέο ροζ φ.α. της ομάδας του Θανάση Λιόνα ήταν το χαμηλό και πιεστικό σχήμα που χρησιμοποίησαν οι «κοκκινόμαυροι» στην επανάληψη, με το οποίο ανέτρεψαν το προβάδισμα του ηλειακού συλλόγου στη β΄ περίοδο και πήραν μια διψήφια διαφορά (50-35), την οποία διαχειρίστηκαν έως το τέλος της αναμέτρησης, βρίσκοντας λύσεις και στο μαρκάρισμα του αειθαλή Πέτρου Νοέα.

Η Παναχαϊκή νίκησε και την ΑΕ Βαρθολομιού κι αρχίζει να βλέπει άνοδο - Φωτογραφία Η Παναχαϊκή νίκησε και την ΑΕ Βαρθολομιού κι αρχίζει να βλέπει άνοδο - Φωτογραφία Η Παναχαϊκή νίκησε και την ΑΕ Βαρθολομιού κι αρχίζει να βλέπει άνοδο - Φωτογραφία

«Συγχαρητήρια σε όλους, σε παίκτες και σταφ για την κατάκτηση μιας ακόμη νίκης», δήλωσε ο προπονητής της Παναχαϊκής, Θανάσης Λιόνας αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης και πρόσθεσε τα εξής: «Δεν είναι εύκολο να νικάς για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι. Ξέραμε ότι η αναμέτρηση δεν ήταν εύκολη, καθώς η ΑΕ Βαρθολομιού είναι μια σκληρή ομάδα με έμπειρους παίκτες, όμως με την άμυνά μας στο β΄ ημίχρονο γίναμε πιο σκληροί και φτάσαμε στην 7η νίκη μας. Μπράβο και πάλι στους παίκτες μου. Για εμένα η συμμετοχή όλων στην επιτυχία είναι η ίδια. Συνεχίζουμε με το κεφάλι χαμηλά».

Η Παναχαϊκή νίκησε και την ΑΕ Βαρθολομιού κι αρχίζει να βλέπει άνοδο - Φωτογραφία Η Παναχαϊκή νίκησε και την ΑΕ Βαρθολομιού κι αρχίζει να βλέπει άνοδο - Φωτογραφία Η Παναχαϊκή νίκησε και την ΑΕ Βαρθολομιού κι αρχίζει να βλέπει άνοδο - Φωτογραφία

Διαιτητές: Μπακετέα-Μπολάνο-Λογοθέτης. Τα 10λεπτα: 15-13, 34-33 (ημ.), 55-43, 73-62.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Λιόνας): Χατζόπουλος 20 (2), Τσιμίδης 14, Οικονομίδης 8, Μπίρμπας 9 (2), Χρονόπουλος 9 (1), Κανελλάκης 5 (1), Σάτοβιτς 4 (1), Χριστόπουλος, Νικολάου 4, Καραγγελής.

ΑΕ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ (Καρύδας): Νοέας 22 (2), Ρούνης 8, Αρχιμανδρίτης 3 (1), Ντουλές 9 (1), Δίπλαρος 2, Συνετός 4, Θανόπουλος 10 (1), Στρίγας, Παπαγιάννης 4, Κατοχιανός.

Το παιχνίδι είχε ένταση, τεχνικές ποινές και την αποβολή του Σάκη Καρύδα στην τελευταία περίοδο, με το φ.α. να «καίει» τους φιλοξενούμενους (θα ακολουθήσει και η έκθεση του κομισαρίου Κώστα Κρεσταινίτη).

Η Παναχαϊκή νίκησε και την ΑΕ Βαρθολομιού κι αρχίζει να βλέπει άνοδο - Φωτογραφία Η Παναχαϊκή νίκησε και την ΑΕ Βαρθολομιού κι αρχίζει να βλέπει άνοδο - Φωτογραφία

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
7:12 Εορτολόγιο: Ποια όνοματα γιορτάζει σήμερα;
7:10 Το δίκιο θέλει ψυχραιμία
23:58 Η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ 2026 αφιερώνει την αναμέτρηση Αίγυπτος – Ιράν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα!
23:39 Αλεξάνδρεια: Βρέθηκε στον βυθό σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 «16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς»! Συγκινεί ο σχεδιαστής Ερωτόκριτος για τον γιο του
23:01 Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
22:55 Καρδιά: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να «φύγουν» ξαφνικά!
22:50 Καλύβια Αττικής: Ελεγχόμενη έκρηξη, εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός
22:45 Γκατσίνοβιτς: Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων στο ΑΕΚ-Ατρόμητος
22:35 Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία
22:30 Η συνάντηση Σίσι και Χαφτάρ στο Κάιρο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης
22:20 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:10 «Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς» λέει ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανιών
22:00 Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου
21:51 Παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική οδός στο ύψος της Κ. Αχαΐας
21:41 Άγιος Στέφανος: Στις φυλακές βρέθηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθη 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής
21:31 «Κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του», αισιοδοξία για τον 18χρονο Μάριο
21:20 Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη
21:11 Τραμπ: Αποφάσισε να κάνει τα γενέθλιά του «εθνική επέτειο»!
21:00 Τα νέα δεδομένα με τους αγρότες, τα αιτήματά τους και ποια είναι τα μέτρα που συζητά η Κυβέρνηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ