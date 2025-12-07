Η Παναχαϊκή νίκησε και την ΑΕ Βαρθολομιού κι αρχίζει να βλέπει άνοδο – Φωτογραφία

Η Παναχαϊκή μπορεί να δυσκολεύτηκε στο α΄ ημίχρονο του αγώνα με τη μαχητική ΑΕ Βαρθολομιού, όμως κατάφερε εν τέλει να φτάσει στη νίκη με σκορ 73-62, ένα αποτέλεσμα που διατηρεί τους κοκκινόμαυρους» στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στον Α΄ Ομιλο της National League 2. Το «κλειδί» για το νέο ροζ φ.α. της ομάδας του Θανάση Λιόνα ήταν το χαμηλό και πιεστικό σχήμα που χρησιμοποίησαν οι «κοκκινόμαυροι» στην επανάληψη, με το οποίο ανέτρεψαν το προβάδισμα του ηλειακού συλλόγου στη β΄ περίοδο και πήραν μια διψήφια διαφορά (50-35), την οποία διαχειρίστηκαν έως το τέλος της αναμέτρησης, βρίσκοντας λύσεις και στο μαρκάρισμα του αειθαλή Πέτρου Νοέα.

«Συγχαρητήρια σε όλους, σε παίκτες και σταφ για την κατάκτηση μιας ακόμη νίκης», δήλωσε ο προπονητής της Παναχαϊκής, Θανάσης Λιόνας αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης και πρόσθεσε τα εξής: «Δεν είναι εύκολο να νικάς για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι. Ξέραμε ότι η αναμέτρηση δεν ήταν εύκολη, καθώς η ΑΕ Βαρθολομιού είναι μια σκληρή ομάδα με έμπειρους παίκτες, όμως με την άμυνά μας στο β΄ ημίχρονο γίναμε πιο σκληροί και φτάσαμε στην 7η νίκη μας. Μπράβο και πάλι στους παίκτες μου. Για εμένα η συμμετοχή όλων στην επιτυχία είναι η ίδια. Συνεχίζουμε με το κεφάλι χαμηλά».

Διαιτητές: Μπακετέα-Μπολάνο-Λογοθέτης. Τα 10λεπτα: 15-13, 34-33 (ημ.), 55-43, 73-62.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Λιόνας): Χατζόπουλος 20 (2), Τσιμίδης 14, Οικονομίδης 8, Μπίρμπας 9 (2), Χρονόπουλος 9 (1), Κανελλάκης 5 (1), Σάτοβιτς 4 (1), Χριστόπουλος, Νικολάου 4, Καραγγελής.

ΑΕ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ (Καρύδας): Νοέας 22 (2), Ρούνης 8, Αρχιμανδρίτης 3 (1), Ντουλές 9 (1), Δίπλαρος 2, Συνετός 4, Θανόπουλος 10 (1), Στρίγας, Παπαγιάννης 4, Κατοχιανός.

Το παιχνίδι είχε ένταση, τεχνικές ποινές και την αποβολή του Σάκη Καρύδα στην τελευταία περίοδο, με το φ.α. να «καίει» τους φιλοξενούμενους (θα ακολουθήσει και η έκθεση του κομισαρίου Κώστα Κρεσταινίτη).

