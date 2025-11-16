Η Παναχαϊκή υποδέχεται τη Κόρινθο και θέλει μόνο νίκη

Η Παναχαϊκή υποδέχεται τη Κόρινθο και θέλει μόνο νίκη
16 Νοέ. 2025 10:49
Pelop News

Με τον Σπύρο Αντωνόπουλο στον πάγκο της, θα υποδεχθεί η Παναχαϊκή αύριο την Κόρινθο (γηπ. Παναχαϊκής, 15.00) σε ένα παιχνίδι μεγάλης σημασίας για τους «κοκκινόμαυρους».

Ο Ηλειος τεχνικός ανακοινώθηκε και επίσημα λίγο πριν την έναρξη της χθεσινής προπόνησης, την οποία επιμελήθηκε ο ίδιος. Το ίδιο θα γίνει και σήμερα, ενώ αύριο θα καθίσει στον πάγκο και θα κάνει το ντεμπούτο του με την Παναχαϊκή.

Ο Αντωνόπουλος μίλησε για λίγη ώρα στους ποδοσφαιριστές τονίζοντάς τους πως τους πιστεύει, πως θέλει να δίνουν πάντα τον καλύτερό τους εαυτό και πως θα παίζουν πάντα οι καλύτεροι. Προφανώς και δεν προλαβαίνει να αλλάξει πολλά πράγματα, αλλά σίγουρα θα παίξει ρόλο στο να ανέβει η ψυχολογία των παικτών και να βελτιωθεί το κλίμα.

Το αρνητικό της χθεσινής ημέρας ήταν ο τραυματισμός του Αμαρίλντο Καμπεράι στην προπόνηση. Ο έμπειρος επιθετικός αισθάνθηκε κάποιες ενοχλήσεις και όλα δείχνουν πως δεν θα προλάβει το ματς, ενώ απών θα είναι και ο τιμωρημένος Αγουρίδης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:49 Η Παναχαϊκή υποδέχεται τη Κόρινθο και θέλει μόνο νίκη
10:39 Μεξικό: Βίαια επεισόδια διαδηλωτών με Αστυνομία και 120 τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
10:29 Τι είπε ο Κυριακός Μητσοτάκης για το Αρχαίο Ωδείο της Πάτρας
10:19 Καταργείται η φοροαπαλλαγή για δέματα από το 2026-Τι αλλάζει στην Ελλάδα
10:08 Τρένο: Μελέτη και προτάσεις του πατρινού αρχιτέκτονα Νίκου Πολυζώη
9:59 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
9:49 Ο ΑΟ Αιγιαλέων καθάρισε και τον Νηρέα και έκανε το 5Χ5
9:39 Καλός καιρός μέχρι την Τέταρτη, Φθινόπωρο από την Πέμπτη
9:29 Αυστραλία: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισέ 9 ανθρώπους σε αγώνα επίδειξης
9:20 Η Εθνική Ελλάδας με γκολάρες άντεξε την πίεση και νίκησε την Σκωτία
9:10 Πάτρα: 16χρονος στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό
9:01 Στην Ελλάδα σήμερα ο Ζελένσκι-«Αστακός» η Αθήνα και απαγορεύσεις από την ΕΛ.ΑΣ.
23:59 Οι άνθρωποι που κοιμούνται το μεσημέρι δεν είναι τεμπέληδες – Τι δείχνει η ψυχολογία
23:40 Η τέχνη έσπασε τα νεύρα του: Viral πτώση Ιταλού πολιτικού πάνω σε βιτρό του 1932 ΒΙΝΤΕΟ
23:20 Τα πόδια «μιλούν» για την καρδιά: Τα σημάδια που προειδοποιούν για καρδιοπάθεια και διαβήτη
23:00 Ξεσηκωμός για τον Διαβήτη: Πανελλαδική κινητοποίηση της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ κατά της απόφασης του ΕΟΠΥΥ
22:40 Πέμη Ζούνη για Πέτρο Φιλιππίδη: «Είναι κατεστραμμένος και διαλυμένος – Πληρώνει και θα πληρώνει το τίμημα»
22:20 Ο ύπνος «προδίδει» την Πάρκινσον: Πώς τα ανήσυχα όνειρα και το φύλο προειδοποιούν για τον εκφυλισμό του εγκεφάλου
22:03 Μενδώνη και Φωτήλας στην πλατεία Γεωργίου: Τα ιστορικά σιντριβάνια της Πάτρας αποκτούν νέα λάμψη- Αυτοψία στο έργο ΦΩΤΟ
22:00 Πούτιν – Νετανιάχου σε απευθείας γραμμή: Στο τραπέζι Γάζα, εκεχειρία και ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ