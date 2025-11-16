Η Παναχαϊκή υποδέχεται τη Κόρινθο και θέλει μόνο νίκη

Με τον Σπύρο Αντωνόπουλο στον πάγκο της, θα υποδεχθεί η Παναχαϊκή αύριο την Κόρινθο (γηπ. Παναχαϊκής, 15.00) σε ένα παιχνίδι μεγάλης σημασίας για τους «κοκκινόμαυρους».

Ο Ηλειος τεχνικός ανακοινώθηκε και επίσημα λίγο πριν την έναρξη της χθεσινής προπόνησης, την οποία επιμελήθηκε ο ίδιος. Το ίδιο θα γίνει και σήμερα, ενώ αύριο θα καθίσει στον πάγκο και θα κάνει το ντεμπούτο του με την Παναχαϊκή.

Ο Αντωνόπουλος μίλησε για λίγη ώρα στους ποδοσφαιριστές τονίζοντάς τους πως τους πιστεύει, πως θέλει να δίνουν πάντα τον καλύτερό τους εαυτό και πως θα παίζουν πάντα οι καλύτεροι. Προφανώς και δεν προλαβαίνει να αλλάξει πολλά πράγματα, αλλά σίγουρα θα παίξει ρόλο στο να ανέβει η ψυχολογία των παικτών και να βελτιωθεί το κλίμα.

Το αρνητικό της χθεσινής ημέρας ήταν ο τραυματισμός του Αμαρίλντο Καμπεράι στην προπόνηση. Ο έμπειρος επιθετικός αισθάνθηκε κάποιες ενοχλήσεις και όλα δείχνουν πως δεν θα προλάβει το ματς, ενώ απών θα είναι και ο τιμωρημένος Αγουρίδης.

